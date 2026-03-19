La falta de potencia eléctrica frena el desarrollo industrial en Cáceres, según Apilca y la Cámara de Comercio

La Asociación de Empresas del Polígono de Las Capellanías (Apilca) y la Cámara de Comercio de Cáceres han solicitado la ampliación de la potencia eléctrica en la ciudad, al considerar que la actual capacidad resulta insuficiente para garantizar el desarrollo del ecopolígono CC Green, clave para la industria extremeña.

La Asociación de Empresas del Polígono Industrial de Las Capellanías de Cáceres (Apilca) y la Cámara de Comercio han trasladado de forma conjunta la necesidad de ampliar la capacidad eléctrica disponible en la capital cacereña. Ambas entidades consideran que se trata de una condición imprescindible para asegurar la viabilidad del ecopolígono CC Green.

Según han señalado, la situación actual de la red eléctrica está generando un cuello de botella que limita el crecimiento empresarial. En concreto, advierten de la escasez de puntos de consumo y de capacidad de red, un escenario que ya está provocando "parálisis e incertidumbre" en el desarrollo del proyecto.

CC Green, pieza estratégica para Extremadura

Las organizaciones empresariales subrayan que CC Green constituye un proyecto estratégico para el futuro económico de Extremadura, al estar llamado a atraer inversión industrial y favorecer la implantación de nuevas empresas en la provincia de Cáceres.

En este contexto, alertan de que la falta de potencia eléctrica no solo compromete el avance del ecopolígono, sino también la competitividad del territorio frente a otros enclaves industriales. La disponibilidad energética, sostienen, se ha convertido en un factor determinante para captar actividad productiva.

Jorge Valiente

Apilca y la Cámara recuerdan que el Gobierno de España anunció en octubre una nueva planificación de la red eléctrica con horizonte 2030, diseñada para dar respuesta a proyectos industriales estratégicos.

Sin embargo, ambas entidades consideran que, en la práctica, la capacidad eléctrica actual sigue sin cubrir las necesidades de crecimiento. Por ello, reclaman que se aceleren las actuaciones previstas para adaptar la red a la demanda real del tejido empresarial.

Llamamiento a una respuesta urgente

Ante esta situación, las organizaciones solicitan al Ejecutivo que impulse de forma prioritaria las infraestructuras necesarias para dotar a CC Green de la potencia requerida. El objetivo, explican, es garantizar un entorno favorable para la actividad industrial y evitar que proyectos ya planteados queden paralizados.

Asimismo, inciden en que contar con una red eléctrica suficiente, competitiva y adaptada a las necesidades actuales es clave para el desarrollo industrial de la provincia cacereña. Esta mejora, añaden, permitiría facilitar la implantación de nuevas empresas y reforzar el tejido empresarial extremeño en un momento de transformación económica.

El proyecto CC Green Cáceres se plantea como uno de los principales desarrollos industriales de nueva generación en Extremadura, concebido para atraer inversión vinculada a la economía verde y a sectores emergentes asociados a la transición energética. Impulsado en el entorno del polígono de Las Capellanías, el ecopolígono busca consolidar a la capital cacereña como un nodo industrial competitivo en el oeste peninsular.

La iniciativa nace con un enfoque claramente alineado con las estrategias europeas de descarbonización. Su diseño prioriza la implantación de empresas relacionadas con las energías renovables, la economía circular, el almacenamiento energético y la industria tecnológica avanzada. Este perfil responde a la necesidad de transformar el modelo productivo regional, tradicionalmente menos industrializado que otras comunidades, y de atraer proyectos con alto valor añadido.

En términos territoriales, su ubicación junto a uno de los principales enclaves industriales de la ciudad permite aprovechar infraestructuras existentes y generar sinergias con el tejido empresarial ya asentado. Además, su posición estratégica, próxima a Portugal y a corredores logísticos relevantes, refuerza su potencial como punto de conexión para inversiones de carácter internacional.

Diversificación productiva

Desde el punto de vista económico, CC Green está llamado a desempeñar un papel relevante en la diversificación productiva de Extremadura. El desarrollo del ecopolígono podría contribuir a incrementar el peso de la industria en el PIB regional, favorecer la creación de empleo cualificado y posicionar a Cáceres como destino para nuevas iniciativas empresariales vinculadas a la sostenibilidad.

Sin embargo, el avance del proyecto está condicionado por un factor clave: la disponibilidad de potencia eléctrica suficiente. Este tipo de desarrollos industriales requiere una elevada capacidad de suministro, así como infraestructuras como subestaciones y puntos de conexión que garanticen estabilidad y continuidad energética. En este contexto, la falta de capacidad en la red se ha convertido en el principal obstáculo para su desarrollo.

La ejecución del ecopolígono depende en gran medida de la planificación estatal de la red de transporte eléctrico, especialmente de las actuaciones previstas en el horizonte 2030. No obstante, el desfase entre la planificación y la puesta en marcha efectiva de las infraestructuras está generando incertidumbre entre los potenciales inversores, que condicionan sus decisiones a la disponibilidad real de energía.

Este escenario se produce además en un contexto de creciente competencia entre territorios. Otras comunidades autónomas están captando proyectos industriales similares gracias a una mayor disponibilidad energética inmediata, lo que introduce el riesgo de que iniciativas inicialmente planteadas para Cáceres puedan trasladarse a otros enclaves.

Así, más allá del desarrollo de un polígono concreto, lo que está en juego es el posicionamiento de la capital cacereña en el mapa industrial y la capacidad de Extremadura para aprovechar las oportunidades ligadas a la transición energética. La resolución de las limitaciones actuales en materia de suministro eléctrico será determinante para convertir las expectativas en realidad y garantizar que proyectos como CC Green se materialicen.