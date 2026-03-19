Folder ya está en Cáceres, lista para abrir en Gil Cordero: "Nos viene muy bien otra franquicia nacional en el barrio"

Folder ya está ultimando los detalles para abrir en el número 10 de la calle Gil Cordero. De hecho, la franquicia nacional especializada en papelería y material de oficina, busca trabajadores en Cáceres para su nuevo establecimiento en la ciudad. Folder nació en 2004 con la inauguración de su primera tienda en septiembre de ese año en Madrid. Surgió como una empresa familiar compuesta por profesionales con muchos años de experiencia en el sector de la papelería y la distribución de material de oficina, con la voluntad de desarrollar un modelo de franquicia que permitiera transmitir sus conocimientos a emprendedores interesados en gestionar su propio negocio bajo el respaldo de la marca.

En 2007 la enseña consolidó su crecimiento al cerrar el año con 46 tiendas y presencia en 11 comunidades autónomas: Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Murcia y Navarra. Con el tiempo fue incorporando nuevas líneas de producto y servicios, como puntos DHL en casi todos sus centros, reprografía o artículos de marca propia, cada vez más demandados en oficinas y entornos profesionales.

La próxima apertura en Cáceres supondrá su desembarco en una calle con intensa actividad comercial y una identidad muy marcada dentro de la ciudad. En el futuro escaparate ya luce un anuncio en el que se buscan trabajadores, basta con enviar el curriculum a admin.caceres@folder.es

En una ciudad como Cáceres, donde el comercio sigue siendo una pieza central de la vida económica, las franquicias han dejado de ser solo una fórmula de expansión de grandes marcas para convertirse también en una vía de actividad empresarial, de ocupación de locales y de generación de empleo. El respaldo institucional que mantiene Extremadura a este modelo confirma que ya no se ve como algo marginal, sino como una herramienta con recorrido dentro del tejido productivo regional.

Un modelo que reduce barreras de entrada

La franquicia ofrece una ventaja que explica buena parte de su crecimiento: permite abrir un negocio con una marca ya probada, una operativa definida y un acompañamiento comercial que no siempre encuentra quien emprende desde cero. En la práctica, eso puede traducirse en menos incertidumbre para el inversor y en una implantación más rápida en zonas urbanas con tránsito comercial, como ocurre en muchos ejes de Cáceres. Esa lógica ayuda a entender por qué el sistema ha seguido creciendo en España tanto en facturación como en empleo. A cierre de 2023, la franquicia sumaba 1.384 redes, daba trabajo a 318.313 personas y alcanzaba una facturación de 27.623 millones de euros, equivalente al 1,88 % del PIB nacional, según el informe anual de la Asociación Española de la Franquicia y Cajamar.

Qué aporta a una ciudad como Cáceres

En el caso cacereño, la importancia de las franquicias no reside solo en el nombre del rótulo. También influye en la dinamización comercial de calles y barrios, en la reutilización de locales vacíos y en la capacidad de atraer consumo estable durante todo el año. En sectores como la restauración, la alimentación, la estética o los servicios especializados, este formato aporta imagen reconocible, campañas comunes y una mayor capacidad de resistencia frente a etapas de incertidumbre.

Para Cáceres, eso tiene una lectura muy concreta: cada apertura de este tipo puede actuar como foco de tracción para otros negocios del entorno. No sustituye por sí sola al comercio tradicional, pero sí forma parte del ecosistema urbano que sostiene el movimiento diario de clientes, trabajadores y proveedores. En una ciudad de tamaño medio, ese efecto arrastre resulta especialmente relevante en áreas comerciales consolidadas y en nuevas zonas de expansión.

Extremadura mantiene ayudas específicas

La Junta de Extremadura mantiene abierta una línea específica para la creación, desarrollo y promoción comercial de las franquicias extremeñas, una señal de que la Administración regional considera este modelo una palanca de crecimiento. La convocatoria de 2026 reserva 100.000 euros al llamado "Plan Franquicias" y contempla ayudas para la elaboración o actualización de manuales, contratos, imagen corporativa, formación inicial y promoción. Además, exige a las beneficiarias tener domicilio fiscal en Extremadura, marca registrada y al menos tres establecimientos en funcionamiento, propios o franquiciados.

El recambio de Offipapel en la calle Gil Cordero se llama Folder / Miguel Ángel Muñoz

Ese requisito muestra también otra derivada importante: la franquicia ya no se observa solo como la llegada de cadenas externas, sino como una fórmula para que empresas nacidas en Extremadura puedan crecer, estandarizar procesos y salir a otros mercados. Ahí aparece una oportunidad que en Cáceres interesa especialmente: convertir negocios locales con recorrido en marcas replicables, capaces de expandirse sin perder raíz extremeña.

Convivencia con el pequeño comercio

El debate, sin embargo, no es menor. El crecimiento de las franquicias obliga a mirar también cómo conviven con el comercio independiente. Hay sectores donde compiten por los mismos locales, por el mismo consumidor y por la misma visibilidad. Pero también hay otro enfoque: una oferta comercial más amplia y profesionalizada puede reforzar la capacidad de atracción de la ciudad, aumentar flujos de compra y beneficiar a establecimientos que operan alrededor.

Miguel Ángel Muñoz Rubio

La clave en Cáceres no parece estar en enfrentar ambos modelos, sino en encontrar equilibrio. Las franquicias aportan estructura, marca y capacidad de inversión; el comercio local aporta singularidad, arraigo y cercanía. Cuando una ciudad logra combinar ambas piezas, gana densidad económica y mejora su posición comercial en la provincia.

Una fórmula cada vez más asentada

La evolución nacional apunta a un sistema maduro. La Asociación Española de la Franquicia sostiene que el modelo creció en 2023 en todas sus variables principales y que mantiene una implantación sólida en España. A escala extremeña, el hecho de que exista desde 2018 un marco regulador específico de ayudas para este ámbito y que la convocatoria siga activa en 2026 indica continuidad institucional y una apuesta por consolidar esta vía empresarial.

Para Cáceres, la conclusión es clara: las franquicias ya forman parte del presente del comercio urbano y pueden tener aún más peso en el futuro inmediato, tanto por su capacidad para abrir negocio y generar empleo como por su potencial para convertir iniciativas extremeñas en redes con mayor alcance. En una economía local que necesita combinar identidad propia con músculo comercial, ese papel va ganando importancia.

Un local con historia en una calle viva

El local que ocupará Folder albergó años atrás una peletería y, más tarde, una tienda de congelados. Ahora se prepara para iniciar una nueva etapa ligada de nuevo al sector de la papelería, aunque bajo un modelo distinto al que representó Offipapel durante décadas.

En este tramo de Gil Cordero conviven negocios consolidados como Lamagrande, Inmobiliaria Fernández, el despacho del abogado Máximo Pérez Muñoz, Zeri’s, Onae, el café Vivaldi, El Puchero Extremeño, Asem (Asesoría de Empresas), Porcelanosa, Dkora, la inmobiliaria Gala, la barbería Marbyn, la frutería González Pulido, Charcuterías Mayo o la gasolinera de Repsol.