La historia de Joseph Ngovo Mukiti: de Kenia a diácono de Cáceres, un camino hacia el servicio a la Iglesia

La Diócesis de Coria-Cáceres se prepara para celebrar uno de esos momentos que condensan vocación, comunidad y esperanza. Este jueves, solemnidad de San José, el seminarista Joseph Ngovo Mukiti será ordenado diácono en una ceremonia que tendrá lugar a las 17.00 horas en la Capilla Mayor del Seminario Diocesano de Cáceres.

La ordenación estará presidida por el obispo diocesano, Jesús Pulido, quien conferirá a Ngovo el orden del diaconado, un paso decisivo en el camino hacia el sacerdocio. Se trata de una etapa marcada por el servicio a la Palabra, al altar y a la caridad, y que tradicionalmente antecede a la ordenación sacerdotal tras un periodo mínimo de seis meses.

Una vocación que cruzó continentes

Natural de Kenia, Joseph Ngovo Mukiti llegó a Cáceres hace siete años tras un proceso vocacional que comenzó en su infancia. “Desde niño sentía el deseo de servir a la Iglesia”, explica con serenidad en la víspera de su ordenación. Su camino comenzó como monaguillo y continuó en el seminario menor y en la universidad católica de su país.

El giro definitivo llegó de forma casi providencial: el encuentro con un sacerdote recién ordenado en Cáceres, que celebraba su primera misa en su parroquia de origen. “Hablé con él sobre mi deseo de ser sacerdote y, gracias a ese encuentro, pude contactar con el seminario de Cáceres”, relata. Aquella conversación fue el inicio de una nueva vida en España.

Todos los seminaristas en el día del seminario. / Cedida

Desde su llegada, asegura haberse sentido acogido “como en casa”, tanto en el seminario como en las comunidades donde ha vivido, especialmente en la localidad de Calzadilla, donde residió durante varios años. “He recibido mucho cariño de mis formadores, del obispo y de todas las personas que me han acompañado”, afirma con gratitud.

La experiencia de Ngovo también le ha permitido observar las diferencias entre la vivencia religiosa en su país y en España. En Kenia, explica, la fe católica ocupa un lugar central en la vida cotidiana. “El domingo es el día dedicado a Dios, donde toda la familia se reúne para ir a la iglesia”.

En cambio, en Cáceres percibe una realidad distinta: “Muchos se dicen católicos, pero no practican. A veces las iglesias están medio vacías y echo de menos a los jóvenes”. Una reflexión que conecta con uno de los grandes retos de la Iglesia en Europa: la transmisión de la fe a las nuevas generaciones.

Un diácono para servir

Para Ngovo, el diaconado no es solo un paso formal, sino una identidad: “El diácono es un servidor de la Iglesia y de la comunidad”. Durante esta etapa continuará su formación en el seminario, pero también iniciará su labor pastoral en la localidad de Brozas, donde colaborará con el párroco los fines de semana.

El rector del Seminario, Roberto Rubio, subraya la singularidad de su caso. “Joseph no viene a formarse para volver a su país. Su opción, desde el principio, ha sido quedarse aquí para siempre”. Una decisión que refuerza el carácter universal de la Iglesia y su capacidad de integrar vocaciones de distintos contextos culturales.

Rubio también explica que el destino pastoral de los diáconos no se asigna solo en función del lugar, sino también del acompañamiento: “Buscamos que puedan crecer junto a sacerdotes que les ayuden en esta etapa”.

Ngovo y Roberto Rubio, rector del Seminario. / Cedida

A pocas horas de su ordenación, Ngovo reconoce sentirse “muy contento, emocionado y agradecido”. Sin embargo, transmite también una notable serenidad. “Estoy tranquilo, con la ayuda de mi rector”, asegura. Su actitud queda reflejada en el pasaje del Salmo 115 elegido para la invitación a la celebración. “¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré la copa de la salvación invocando su nombre”. Una declaración de fe que resume su trayectoria.

Más allá de lo vocacional, Ngovo confiesa su admiración por la ciudad que lo ha acogido. La parte antigua de Cáceres, Patrimonio de la Humanidad, le impresionó desde el primer momento. “En mi país no hay construcciones tan antiguas. Aquí se respira historia, y eso me emociona mucho”.

Un mensaje para los jóvenes

En un contexto de secularización, su mensaje a los jóvenes es claro y directo: “Vivir con alegría, sabiendo que Dios nos ama”. Y añade una invitación a la confianza. “Ante cualquier dificultad, Dios quiere siempre lo mejor para nosotros”. Su consejo final, sencillo pero profundo, remite al núcleo del mensaje cristiano: “No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti”.

La ordenación diaconal de Joseph Ngovo Mukiti no será solo un acto litúrgico, sino un acontecimiento comunitario. Desde la diócesis se invita a los fieles a acompañar este momento con su presencia y oración, en una jornada que simboliza el relevo generacional y la continuidad de la misión eclesial. En tiempos de cambio, historias como la de Ngovo recuerdan que la vocación sigue encontrando caminos, a veces inesperados, para florecer.