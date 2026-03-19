"Le debo la vida": el tratamiento pionero que cambió la vida de una mujer de Cáceres con síndrome de Dercum

En un contexto donde a menudo predominan las críticas hacia el sistema sanitario, la historia de Elena Bote, vecina de Cáceres, emerge como un testimonio excepcional de innovación médica, esfuerzo profesional y gratitud. Su caso, marcado por una enfermedad rara y un tratamiento pionero en España, no solo representa un hito clínico, sino también una reivindicación del valor de la sanidad pública.

Todo comenzó con la aparición de un tumor en el hueco poplíteo de su pierna derecha, en la rodilla. “Aquí no sabían exactamente qué era lo que pasaba, de dónde venía, por qué crecía tan rápido”, explica. La incertidumbre llevó a su derivación al Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, donde se inició un proceso exhaustivo de diagnóstico.

Síndrome de Dercum

Tras pruebas, biopsias, radioterapia y una compleja intervención quirúrgica, los especialistas descubrieron una realidad más grave de lo esperado. “Cuando me operaron, en vez de tener un tumor, tenía tres: uno a cada lado de la rodilla y otro detrás”, relata. El análisis posterior permitió identificar el origen: el síndrome de Dercum, una enfermedad rara aún poco comprendida. “Se supone que son tumoraciones como liposarcomas, pero dolorosos. No saben exactamente en qué consiste”.

La cirugía no estuvo exenta de riesgos extremos. “Entramos en quirófano con riesgo de amputación”, recuerda. Sin embargo, el equipo logró preservar la pierna, aunque con secuelas. “Es imposible quitar tanto tejido sin dañar nervios. Me ha quedado un dolor neuropático”.

Elena Bote. / Pablo Parra

Durante más de tres años, Elena convivió con ese dolor constante e incapacitante. “Era un dolor desde los dedos del pie, con calambres y rigidez, por toda la pierna. Un dolor insoportable. Lo he pasado bastante mal”, confiesa. La medicación, incluso con derivados de la morfina, no lograba aliviar su situación: “La medicación sola no hacía nada”.

El neuromodulador

Fue entonces cuando la Unidad del Dolor del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres decidió explorar una vía innovadora. “Empezaron a investigar y me hablaron de una posible solución: un neuromodulador”, explica. El doctor Pedro Alonso, junto a su equipo, impulsó un tratamiento pionero que requería no solo precisión médica, sino también respaldo institucional. A él, y al resto de doctores, es a quien la cacereña quiere mostrar su inmensa gratitud. "Le debo la vida, porque ha movido todo para que esto fuera posible".

Cargador del neuromodulador. / Cedida

Se pueden imaginar el aparato necesario y su precio "nada económico". “Para que la Seguridad Social lo cubriera, tenían que comprobar que podía funcionar”. Su caso, sin precedentes en España para esta patología, suponía un reto. “Soy el primer caso en Extremadura y en España con mi enfermedad al que se le implanta este dispositivo. Solo hay uno parecido en Estados Unidos”.

El proceso se realizó en dos fases. Primero, una prueba de 15 días con un electrodo dentro de la pierna pero el dispositivo por fuera “para ver si funcionaba”. Tras comprobar resultados positivos, se procedió a la implantación definitiva el 18 de febrero. “Ahora ya llevo la pila dentro, conectada a la columna con electrodos”.

Reducir el dolor

El funcionamiento del dispositivo requiere adaptación y seguimiento constante. “Tengo que cargarlo todos los días y regular la intensidad con un mando. Si me empieza a doler más, subo un poco el nivel”, explica. Aun así, mantiene una visión realista. “Esto no es magia. El dolor no desaparece, pero se reduce”.

Los primeros resultados son prometedores, aunque aún provisionales. “Hasta dentro de unos cuatro meses no sabremos el efecto real, porque ahora sigo con medicación”, detalla. El objetivo médico es claro: “intentar quitarme toda la medicación y quedarme solo con el aparato”.

Más allá del avance clínico, el impacto en su vida diaria ha sido profundo. “Tengo una incapacidad permanente. No puedo volver a la hostelería, no puedo estar muchas horas de pie ni hacer esfuerzos”, lamenta. Su día a día está marcado por limitaciones físicas, apoyándose siempre en un bastón o en el carro de su hijo. “No puedo hacer una vida normal”.

Controlador de la intensidad eléctrica del neuromodulador. / Cedida

Nueva vida y agradecimiento

A nivel personal, el cambio ha sido radical. “Tengo dos hijos pequeños y necesito ayuda en casa. Yo sola no puedo”, reconoce. Aun así, mantiene una actitud firme y comprometida con dar visibilidad a su caso. “Quiero que la gente que tenga esta enfermedad sepa que hay soluciones”, afirma. “Muchas veces te sientes perdido, te mandan de un médico a otro y no saben qué hacer contigo”. Por ello, insiste en la necesidad de más investigación. “Las enfermedades raras están muy abandonadas. Debería haber más recursos y unidades especializadas”.

Su testimonio también pone en valor el sistema sanitario público. “No he tenido que pagar absolutamente nada por un tratamiento que cuesta muchísimo dinero”, destaca. Y, añade, “siempre se habla de lo malo, de las listas de espera, pero tenemos una sanidad muy buena”. Así, extiende su reconocimiento al conjunto del sistema. “Gracias a la Seguridad Social tengo este aparato y voy a ganar calidad de vida”.

Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. / Carlos Gil / Carlos Gil

En una sociedad en la que estamos acostumbrados a solo ver malas noticias en la sanidad, el caso de Elena asoma como un rayo de esperanza que ejemplifica que la inversión sanitaria merece la pena. De acabar con una pierna amputada a poder hacer, dentro de lo que cabe, una vida medianamente normal. Por ello quiere que se publique su caso, para hacer visible ese lado positivo. Como se suele decir: es de bien nacido ser agradecido.