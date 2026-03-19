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Obreros jubilados de Cáceres recibieron 400 pesetas en 1929 como apoyo económico extraordinario

En mayo, los obreros mayores de 65 años afiliados al retiro obligatorio recibieron una bonificación económica por parte de la Asociación Cacereña

Cacereños en la Plaza Mayor.

Cacereños en la Plaza Mayor. / Marchena.

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

En febrero de 1929, la muerte de la reina madre, doña Victoria Eugenia, sumió a Cáceres en un profundo luto. La ciudad paralizó su actividad cotidiana y todas las oficinas permanecieron cerradas en señal de duelo. Los funerales se celebraron en la iglesia de Santa María la Mayor, en una ceremonia solemne presidida por el obispo de Coria, que congregó a numerosas autoridades y vecinos.

Apoyo económico a los obreros jubilados

Meses después, en mayo, la atención se trasladó a la barriada de las Casas Baratas, donde la Asociación Cacereña de Socorros Mutuos llevó a cabo un acto de carácter social. En él, se entregaron 400 pesetas a cada uno de los obreros que, habiendo cumplido los 65 años, estaban afiliados al retiro obrero obligatorio y tenían derecho a esta bonificación extraordinaria. La iniciativa supuso un importante respaldo económico para los trabajadores beneficiados.

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