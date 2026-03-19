Paco Candela, antes de su concierto en Cáceres: "La gente de Extremadura es muy de campo, muy cercana y yo me siento como en casa con ellos"

Con 16 discos publicados, el cantante Paco Candela se prepara para reencontrarse con su público el próximo 10 de abril, a las 22.30 horas, en el Conventual de San Benito, en la localidad de Alcántara. Con motivo de este concierto en la provincia de Cáceres, conversamos con el artista para repasar sus inicios en el mundo de la música, su sólida trayectoria y los detalles de su próximo trabajo discográfico, previsto para finales de año.

-¿Cómo fueron sus inicios en el mundo de la música?

-Empecé a cantar con 16 años, cuando comencé a subirme a los escenarios gracias a mi participación en una peña flamenca de Coria del Río, en Sevilla. Sin embargo, no fue hasta los 42 cuando di el paso de dedicarme a la música de forma profesional. Siempre he estado muy ligado a la música. Mi abuelo solía decirme que ya cantaba con apenas 7 años, y en su casa el flamenco estaba siempre presente. Aunque a lo largo de mi vida he tenido otros trabajos, nunca dejé de cantar, los fines de semana actuaba en ferias, en El Rocío, en bodas o en comuniones. Todo eso me ayudó poco a poco a darme a conocer. Me apasiona cantar, pero durante mucho tiempo no me planteé hacerlo de manera profesional, también disfrutaba de las otras profesiones a las que me dedicaba. Mi camino ha sido tranquilo, paso a paso, subiendo escalones y disfrutando cada momento. La verdad es que nunca imaginé que acabaría firmando un contrato con una discográfica.

-¿Qué le inspira a la hora de componer sus canciones?

-Yo no suelo componer mis canciones, pero sí me gusta aportar ideas sobre lo que me gustaría cantar o transmitir. Me mantengo fiel a mi esencia, apostando por temas cotidianos, muy ligados a los recuerdos del pasado y a las vivencias de antes: la familia, los padres, los abuelos… También me inspiran mucho mis pasiones, como los caballos, el campo o el mundo del toro. Además, presto mucha atención a lo que la gente comparte conmigo, especialmente a través de las redes sociales. Sus comentarios y experiencias suelen darme muchas ideas.

-Antes de salir al escenario, ¿suele seguir algún ritual? ¿Cómo gestiona esos nervios previos al encuentro con el público?

-La verdad es que uno nunca termina de acostumbrarse. Siempre siento ese respeto y esa responsabilidad a la hora de subirme a un escenario. Hoy en día no es fácil pagar una entrada para ver a un artista, y soy muy consciente de ello, por eso lo valoro aún más. No tengo ningún ritual concreto antes de actuar, pero sí hay algo que siempre hago, acordarme de todas las personas que me han ayudado en el camino y, especialmente, de los familiares que ya no están conmigo. Subo al escenario con mucho respeto y también con muchos nervios. De hecho, no es hasta el tercer o cuarto tema cuando empiezo a relajarme.

-A lo largo de su carrera, ¿hay alguna canción a la que le tenga un cariño especial o que considere su favorita?

-Es bastante difícil elegir solo una canción. La mayoría de los temas los he seleccionado con mucho mimo y cuidado, pensando en quién los iba a escuchar y disfrutando al cantarlos para que realmente lleguen al corazón de la gente. Algunos de esos temas se han convertido prácticamente en un himno dentro de mi carrera, así que, afortunadamente, no tengo un solo favorito, cuento con varios que significan mucho para mí. Sí que es cierto que el público suele reaccionar con más entusiasmo a 'Siéntate a mi vera', y siempre es un placer ver esa conexión en directo.

-Dentro de muy poco ofrecerá un concierto en Alcántara, Extremadura. ¿Qué se siente al volver a estas tierras y reencontrarse con el público de la región?

-Esa zona es maravillosa, desde el principio me han mostrado un cariño enorme, desde que empecé a recorrer estas tierras. Siempre que voy, lo hago con toda la ilusión y con muchas ganas de dar lo mejor de mí. La gente es muy de campo, muy cercana y natural, y yo me siento como en casa con ellos. Mi único objetivo es agradar y lograr que disfruten de la música conmigo.

-Hablando del futuro, ¿cómo se imagina los próximos años y qué proyectos tiene entre manos?

-Actualmente estamos grabando algunos vídeos para presentar temas en directo acompañados de guitarra. Además, estamos trabajando en un nuevo disco que verá la luz a finales de año. La agenda está muy apretada con la gira, que incluye conciertos en Cádiz, Madrid, Almería y otras ciudades, pero afortunadamente tenemos muchas puertas abiertas. Lo más importante para mí sigue siendo disfrutar de la música y compartirla con el público.