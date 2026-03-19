El párking de Clara Campoamor de Cáceres, tras los desprendimientos: "No hay daños estructurales, el problema son las fugas de agua"

La empresa concesionaria del aparcamiento subterráneo Cáceres Centro (en la avenida Clara Campoamor), APK2, ha negado que existan daños estructurales en la instalación y ha atribuido las incidencias detectadas en el recinto a filtraciones de agua procedentes de conducciones y elementos ajenos al propio parking.

Así lo ha asegurado un responsable de la empresa, que ha defendido que los desprendimientos de tierra, grava o chapas registrados en algunas zonas (que han provocado multitud de quejas en los últimos días) no responden a un problema de cimentación, sino a entradas de agua vinculadas al saneamiento y a las fugas. Esas imágenes resultaban llamativas porque el desprendimiento había provocado la rotura de la chapa que bordea el recinto.

Así se construyó

Según su explicación, el aparcamiento se construyó con pilotes y con una capa intermedia de tierra y grava que actúa como drenaje, de manera que cuando esa zona recibe agua de forma continuada "se empieza a apretar y revienta la chapa". En ese contexto, insiste en que "daños estructurales no hay ninguno".

El representante afirma que ha solicitado la revisión de la situación al consistorio en varias ocasiones: "Llevo años siguiendo la evolución de la obra y conozco perfectamente el terreno y las conducciones de la zona". Apunta que incluso puede haber varias fugas activas: "Hace varios días que no llueve y actualmente hay filtraciones", explica. A su juicio, la estructura principal no ha presentado movimientos y los pilotes "no se mueven" y desvincula a APK2 del origen del problema.

Las explicaciones de la empresa se han producido en un contexto de preocupación por imágenes y avisos difundidos en torno al estado del aparcamiento. El representante busca trasladar la idea de que no existe un riesgo estructural en la infraestructura.