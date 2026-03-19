Perico de la Paula defiende el papel de Teresa 'La Navera' y Juan Corrales en Cáceres: "Yo no entiendo la Semana Santa sin la saeta"

¿Qué es una procesión sin una saeta? La Semana Santa está llena de momentos únicos y emocionantes que erizan la piel de las personas más devotas. Las saetas se elevan en los lugares más íntimos ante las imágenes cacereñas y el silencio de los presentes.

En una esquina cargada de historia del casco antiguo de Cáceres, frente al arco de Santa Ana, donde la voz rebota y se eleva, comienza el relato de una tradición que resiste al paso del tiempo. Allí, donde durante décadas se detuvo el silencio de las procesiones para dar paso al canto, el guitarrista flamenco Juan Pedro López Godoy, conocido artísticamente como Perico de la Paula, reivindica la saeta cacereña como uno de los pilares emocionales y culturales de la Semana Santa.

“Quizás estamos ante el punto más importante de los cantos de pasión que se le hacen a las imágenes”, explica señalando el lugar donde se situaba Teresa Macías 'La Navera', figura clave en la conservación de la saeta llana en la ciudad. En ese poyate, donde hoy en día una placa le recuerda, cantaba a las imágenes que por allí pasaban como el Nazareno.

La saeta cacereña, tal y como la define Perico de la Paula, es una “saeta antigua, llana, muy monótona”, heredera de los cantos religiosos que se remontan a las órdenes misionales de los siglos XVIII y XIX. “Eran coplillas que incitaban a la penitencia y a la confesión, pero el pueblo sintió la necesidad de elevar ese canto a Cristo y a la Virgen”, explica.

Juan Corrales y Teresa 'La Navera', cantando al Nazareno en Santa María. / Cedida

A diferencia de la saeta flamenca andaluza, esta variante se caracteriza por su sencillez. “No requiere grandes facultades, no tiene giros ni adornos melódicos, y termina con un salmodeo como el de las iglesias”. Esa accesibilidad permitió que fuera el propio pueblo quien la mantuviera viva generación tras generación. Básicamente, "cualquiera puede cantarla".

De 'La Navera' bebieron figuras como Juan Corrales, padre del propio Perico y conocido popularmente como El Borrasca, además de otros cantadores históricos de la ciudad como Dieguino de Cáceres, Simón 'Niño de la Ribera', Eugenio Cantero o Nina Díaz.

El legado de Juan Corrales

En esa evolución, el papel de su padre resulta fundamental. “Mi padre creó una forma propia, mezclando la saeta llana con elementos flamencos”, recuerda. Su estilo, profundamente ligado a momentos emblemáticos como la salida del Cristo Negro o del Nazareno, dejó una huella imborrable en la ciudad.

“Incluso llegó a unir la saeta de Teresa 'La Navera' con su propio remate flamenco”, añade. Tras su fallecimiento, ese legado fue recogido y registrado por cofradías locales, consolidando su importancia dentro del patrimonio inmaterial cacereño.

Con el paso del tiempo, la saeta evolucionó. A finales del siglo XIX y principios del XX, los cantaores flamencos comenzaron a incorporar estilos como la seguiriya, el martinete o la carcelera. “Los flamencos adaptaron esos estilos a la palabra religiosa y crearon una nueva saeta”, señala, recordando incluso las palabras del musicólogo Turina sobre esta transformación.

Esa evolución dio lugar a una convivencia de estilos en Cáceres: la saeta llana, popular, y la saeta flamenca, más compleja. “Para hacer una saeta flamenca se necesitan facultades privilegiadas, no está al alcance de cualquiera”, apunta. Aun así, ambas tradiciones siguen presentes. “Hoy hay gente que mezcla, pero siempre se apoya en la base de la saeta cacereña”, explica.

Todo esto ha sido objeto de estudio. Fue la cantaora cacereña y doctora en flamencología, Raquel Cantero, quien realizó una tesis doctoral sobre la saeta en Extremadura, donde abordó todas las variantes que se dieron en Extremadura de saetas llanas o antiguas. Entre ellas, la saeta cacereña.

La saeta, una oración del pueblo

Para Perico de la Paula, la saeta no es solo música: es una forma de oración colectiva. “Yo no entiendo la Semana Santa sin la saeta. Es la oración que tiene el pueblo cuando el Cristo está en la calle”, afirma con rotundidad. El poder emocional del flamenco, unido a la carga simbólica de las imágenes, genera momentos de gran intensidad: “Se te eriza la piel, se te pueden caer las lágrimas”. Esa conexión explica por qué, pese a los cambios sociales, la tradición sigue viva. “Se lleva cantando desde el siglo XIX y sigue siendo parte esencial de la Semana Santa”.

Lejos de desaparecer, la saeta cuenta con nuevas generaciones que aseguran su continuidad. “Hay una cantera importante de jóvenes saeteros”, destaca, mencionando nombres que hoy mantienen viva la tradición tanto en Cáceres como fuera de ella. Es el caso de Tamara Alegre, Pedro Peralta, Jorge Peralta, José Díaz, Carlos Cantero, Zaira Gómez, Miriam Cantero... Estos, en muchas ocasiones, son requeridos en otras localidades a las que acuden a cantar.

Detalle de la placa a Teresa 'La Navera'. / Pablo Parra

Espacios con historia

El casco histórico de Cáceres está lleno de rincones vinculados a la saeta. Desde Santa María hasta la calle Caleros, pasando por la Puerta de Mérida o la plaza de Caldereros, cada punto tiene su memoria sonora. “La calle Caleros la hizo famosa mi padre”, recuerda, destacando además iniciativas recientes como la exaltación de la saeta que ha convocado la cofradía del Amparo, a la que él pertenece y que, precisamente, es dueña y señora de Caleros en Semana Santa.

Pero no todo vale. “Hay que saber dónde cantar una saeta”, advierte. Lugares abiertos y ruidosos, como puede ser San Juan o la plaza Mayor, no permiten la misma intensidad: “Si la gente no escucha, no se calla”, comenta sobre las ocasiones en las que el público o incluso las bandas no son conscientes de que se está cantando una saeta.

Imagen del adarve de Santa Ana. / Pablo Parra

El debate de los aplausos

Uno de los debates recurrentes en torno a la saeta es si debe aplaudirse. Perico de la Paula lo tiene claro: “El que quiera aplaudir, que aplauda. Y el que quiera llorar, que llore”.

Para él, la emoción no puede encorsetarse. “Si una persona se siente identificada con una saeta, ¿por qué no puede aplaudir?”. Eso sí, reconoce matices según el contexto, ya que no es lo mismo una procesión silenciosa como la del Cristo Negro (a quien cantaba su padre) en la que aplaudir no sería lo correcto, que una procesión como la de la Esperanza en la que hay más alegría.

En cualquier caso, defiende una visión amplia de la Semana Santa, ya que “no es solo penitencia, también es cultura, turismo, emoción y tradición”.

Perico de la Paula. / Pablo Parra

La saeta cacereña forma parte del ADN de la ciudad. Su conservación, advierte, pasa por el apoyo institucional y social. “Cáceres tiene todo para ser referente, pero necesita apoyar más la saeta”, concluye. Entre muros centenarios y calles estrechas, donde la voz aún encuentra eco, la saeta sigue siendo mucho más que un canto: es memoria, identidad y emoción compartida. Una tradición que, gracias a voces como la de Perico de la Paula, continúa viva.