Piden tres años de cárcel en Cáceres para un hombre acusado de maltrato habitual a su mujer y a sus tres hijos

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Cáceres ha acordado la apertura de juicio oral contra un hombre investigado por presuntos delitos de maltrato habitual en el ámbito de la violencia de género, un delito continuado de injurias o vejaciones injustas y tres delitos de maltrato en el ámbito de la violencia doméstica respecto de sus hijos.

La decisión llega después de que, en un auto dictado el 9 de diciembre de 2025, el juzgado hubiera acordado continuar la causa por los trámites del procedimiento abreviado al entender que existían "indicios racionales de criminalidad" y que ya se habían practicado las diligencias necesarias para cerrar la fase de instrucción.

"La ridiculizaba"

La denuncia describe una situación continuada de abusos psicológicos y físicos que se habrían prolongado durante varios años. Según el relato de la víctima, el médico sometió a su mujer a constantes menosprecios y humillaciones, llegando a llamarla "inútil" y "una carga" mientras la aislaba socialmente. La mujer también describe cómo se le "cercenaron" sus posibilidades de desarrollo profesional, ya que el acusado la ridiculizaba por sus logros y le impedía mantener contacto con su entorno cercano.

En cuanto a los menores, la madre ha relatado que los niños también fueron víctimas de maltrato, con gritos y amenazas constantes, además de agresiones físicas. De acuerdo con la denuncia, el padre insultaba a sus hijos, llegando a llamarlos "estúpidos" o "parásitos". Estos episodios de agresión habrían ocurrido, en algunos casos, en presencia de los propios menores, según se recoge en la instrucción.

En ese primer auto, la jueza ha considerado que no resultaban necesarias nuevas actuaciones instructoras para determinar la naturaleza de los hechos, la posible participación del investigado y el órgano competente para enjuiciarlo. Con ello, la causa ha dado el paso previo a la fase intermedia del procedimiento penal.

Contexto de menosprecio personal

La resolución judicial ha recogido el relato de la denunciante, que ha descrito un contexto sostenido en el tiempo de menosprecio personal y profesional, control económico y social, episodios de aislamiento y varios hechos concretos de presunta violencia física tanto hacia ella como hacia los tres menores.

El auto ha detallado también que durante la instrucción se han incorporado declaraciones de víctima e investigado, testificales, informes periciales psicológicos y psiquiátricos, mensajes de WhatsApp, documentación administrativa e historias clínicas, además de fotografías con presuntas lesiones y un archivo de vídeo. El juzgado ha dejado claro, no obstante, que esa valoración se ha realizado "sin perjuicio de ulterior resolución", es decir, en una fase previa al juicio y sin entrar aún en un pronunciamiento de culpabilidad.

Penas solicitadas

Ya en el auto de apertura de juicio oral, fechado el 26 de enero de 2026, se ha recogido el escrito de acusación particular. En él se solicitan para el acusado tres años de prisión por el presunto delito de maltrato habitual agravado por haberse producido, supuestamente, en presencia de menores y en el domicilio común.

Además, la acusación ha pedido 30 días de localización permanente por un presunto delito continuado de injurias o vejaciones injustas y un año de prisión por cada uno de los tres presuntos delitos de maltrato a los hijos. A ello se suman las peticiones de prohibición de aproximación y comunicación con la mujer y los menores, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas y una indemnización de 15.000 euros por daños morales.

Juzgado de lo Penal

La magistrada ha acordado que el órgano competente para el enjuiciamiento sea el Juzgado de lo Penal de Cáceres que corresponda por turno. También ha requerido al acusado para que preste en el plazo de un día hábil una fianza de 15.000 euros con la que asegurar las posibles responsabilidades civiles. En caso de no hacerlo, se le podrán embargar bienes en cantidad suficiente.

Con esta resolución, el procedimiento ha quedado ya formalmente encaminado a juicio, después de que el juzgado haya descartado el sobreseimiento y haya dado validez procesal al escrito de acusación presentado en la causa.