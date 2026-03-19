El pleno de Cáceres aprueba el convenio para permutar un inmueble municipal en plaza Mayor y facilitar ocho apartamentos turísticos

El pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este jueves el convenio urbanístico entre el consistorio e Inversiones Albarragena para actuar sobre los inmuebles de los números 4 y 5 de la plaza Mayor, una operación que permitirá permutar el edificio municipal por la planta superior del inmueble privado para su demolición y la posterior reestructuración del conjunto con destino a ocho apartamentos turísticos.

El núcleo del acuerdo pasa por que el ayuntamiento entregue la casa de su propiedad en el número 5 de la plaza Mayor, donde se ubican los antiguos baños públicos, a cambio de la planta segunda del número 4, titularidad de la mercantil, que será derribada. El propio convenio señala que esa demolición permitirá dejar libre y a la vista un lienzo de la muralla, cuya rehabilitación se enmarca en la fase III del proyecto de recuperación (Bujaco-Postigo).

La operación aprobada en sesión plenaria se apoya en la memoria justificativa del expediente, que defiende el interés público de la actuación en una doble vertiente: hacer más visible la muralla de Cáceres mediante la eliminación de una planta del edificio actual y favorecer la rehabilitación de un conjunto edificado en un entorno patrimonial especialmente sensible. El documento añade que la permuta resulta viable técnica y económicamente porque la diferencia de valor entre los inmuebles no supera el 40% que fija la normativa.

Qué autoriza el convenio

Además de la permuta, el texto recoge que el ayuntamiento se compromete a permitir la reestructuración integral del edificio resultante, la generación de nuevas vistas en las actuales medianeras y el reconocimiento de servidumbres sobre la muralla y la torre, con acceso desde la calle Adarve, uso de espacios bajo la muralla, paso albarrano y huecos en las casas 4 y 5.

El expediente recuerda que la promotora planteó ya en 2023 la rehabilitación del número 4 para apartamentos turísticos y que, en febrero de 2025, desde el ámbito técnico municipal se propuso la permuta del número 5 a cambio de rebajar en una altura el edificio privado para ganar visión sobre la muralla. Esa propuesta fue dictaminada favorablemente por la Comisión de Seguimiento del Peprpacc el 3 de diciembre de 2025.

El mismo convenio deja constancia de que el destino final de los inmuebles es extrahotelero, con ocho apartamentos turísticos, y de que el acceso desde la calle Adarve será clave en el proyecto, hasta el punto de quedar fijado como la única entrada accesible al inmueble.

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Rechazo de Unidas Podemos

La aprobación ha contado con el rechazo de Unidas Podemos. En la denuncia difundida tras el pleno, la portavoz municipal, Consuelo López, ha sostenido que el convenio supone la cesión de la propiedad del suelo y la edificación por parte del Ayuntamiento a una empresa privada para construir ocho apartamentos turísticos. Durante su intervención, ha criticado que el consistorio "pierde suelo y un edificio a cambio de una foto" y ha advertido además de que la operación sale adelante mientras, según ha señalado, seguía pendiente el dictamen de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico.