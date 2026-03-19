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Moción al pleno

El PSOE propone un plan municipal para reforzar el comercio de proximidad en Cáceres

La moción plantea actualizar la estrategia comercial, impulsar campañas, facilitar el relevo generacional y mejorar la coordinación urbana

Galería | Este es el estado actual de las calles comerciales del centro de Cáceres

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Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cáceres ha presentado una moción al pleno de este jueves para impulsar el comercio de proximidad y apoyar al pequeño comercio local mediante una estrategia municipal más estable y coordinada. La iniciativa, firmada por la portavoz Belén Fernández Casero, ha defendido la necesidad de pasar de medidas puntuales a una planificación integral que refuerce el papel del comercio en la economía y la vida de los barrios.

Según ha comentado, el comercio de proximidad representa en torno al 9% del empleo total en la ciudad y se considera un elemento clave para la cohesión social, la seguridad y la sostenibilidad urbana, en línea con el modelo de "ciudad de los 15 minutos".

Actualización del plan comercial

Entre las principales propuestas, el PSOE ha planteado la revisión y actualización del Plan Estratégico de Comercio de 2021 para convertirlo en un Plan Municipal de Impulso de la Economía Urbana. Este documento debería integrar la perspectiva comercial en políticas como el urbanismo, la movilidad o la limpieza, con especial atención a la accesibilidad peatonal y a la gestión de las zonas de carga y descarga. Además, la moción ha apostado por mantener la participación del sector a través del Consejo Sectorial de Comercio.

Campañas, digitalización y dinamización

El texto también incluye la creación de un calendario anual de dinamización comercial que contemple campañas de promoción (como Navidad o rebajas), consensuadas con asociaciones del sector y dotadas de presupuesto suficiente.

En paralelo, se propone impulsar soluciones tecnológicas y logísticas, como la venta online o el reparto a domicilio, para mejorar la competitividad frente a grandes plataformas. Asimismo, se plantea vincular actividades culturales y ferias en la calle para dinamizar las zonas comerciales.

Relevo generacional y ayudas

Otro de los ejes de la moción se centra en el emprendimiento y el relevo comercial. En este sentido, el PSOE ha planteado la creación de una ventanilla única de información para canalizar ayudas —como las de la Junta de Extremadura o el programa Kit Digital— y la elaboración de un inventario de negocios susceptibles de traspaso para facilitar su continuidad. También se contempla optimizar las ayudas directas para complementar las ya existentes en otras administraciones.

Mercados y venta ambulante

La iniciativa incluye un plan de rescate para mercados, galerías comerciales y venta ambulante. Entre las medidas, se propone simplificar los trámites para ocupar puestos vacíos en el Mercado Municipal, crear una mesa de diálogo específica con las galerías comerciales y reforzar la señalización y promoción de la venta ambulante.

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Coordinación urbana

Por último, la moción ha incidido en la necesidad de alinear el urbanismo y la movilidad con las necesidades del comercio local. En este sentido, se plantea mejorar la gestión del espacio público y fomentar calles activas que favorezcan el consumo de proximidad, evitando desplazamientos innecesarios. El documento ha sido registrado el 13 de marzo de 2026 y será debatido en el próximo pleno municipal.

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