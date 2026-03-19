El restaurante Miga en Cáceres rinde homenaje a las mujeres en la historia con una experiencia cultural y gastronómica

El mes de marzo invita a poner el foco en las mujeres y su papel a lo largo de la historia. En este contexto, el restaurante Miga, ubicado en el Arco de la Estrella de Cáceres, acogerá este domingo a las 22.00 horas la propuesta 'Ellas: Mujeres en la historia', un recorrido que rescata las huellas de distintas figuras femeninas a través del tiempo. La iniciativa plantea un relato que atraviesa épocas y contextos, encontrando en la mesa una forma diferente de ser contado, guiado por Carmen Alvarado y con una cuidada propuesta líquida a cargo de Heliza Magalhaes que acompañará cada momento de la experiencia.

Ellas, protagonistas de la historia y la cocina extremeña

"Nosotras somos todas mujeres y queríamos darle la importancia que merece el papel femenino a lo largo de la historia y también dentro de la gastronomía. Por eso contacté con una guía especializada en mujeres en la historia, muy vinculada a Cáceres, y hemos trabajado conjuntamente para diseñar una propuesta gastronómica que refleje las cuatro culturas principales presentes en el patrimonio histórico de la ciudad. A través de la vida de estas mujeres planteamos un viaje en el tiempo, recordando y explicando por qué la gastronomía extremeña es hoy lo que es, gracias a todo lo que ellas hicieron y transmitieron. Al final, ellas son las verdaderamente importantes", explica Trinidad Blanco, una de las fundadoras.

Tradición gastronómica de generación en generación

"Miga es un proyecto familiar que hemos creado entre cuatro hermanas, con un objetivo muy claro: continuar con el legado gastronómico de nuestro padre, de sus padres y de nuestros abuelos. Esa es la base y la esencia de lo que queremos desarrollar. En nuestra familia siempre ha habido varios negocios de hostelería, pero Miga tiene un significado especial. Decidimos ubicarlo en la Plaza Mayor de Cáceres por una razón muy concreta, fue allí donde se originó el primer figón que abrieron nuestros abuelos, Eustaquio y Paca, una casa de comidas que marcó el inicio de todo. Aunque el local actual no está exactamente en el mismo lugar, sí se encuentra a escasos metros de aquel primer establecimiento. Nuestros abuelos, que tenían muchos hijos, empezaron prácticamente por necesidad, creando un espacio donde dar de comer a su familia. Con el tiempo, el proyecto fue creciendo, se trasladaron a la Plaza de San Juan y también llegaron a gestionar una pensión. La cocina tradicional extremeña siempre fue transmitida por nuestra abuela, y más tarde fue nuestro padre quien continuó con ese legado. Se formó en la Escuela de Hostelería de Madrid y durante muchos años fue jefe de cocina del figón, manteniendo viva esa tradición que hoy nosotras queremos seguir honrando con Miga".

Asimismo, Miga es un proyecto reciente, creado por Yolanda, Nerea, Laura y Trinidad, quienes aportan cada una su propia visión al restaurante. El nombre, Miga, está vinculado a la unión, la tradición y el patrimonio familiar. Desde su apertura hace dos años, el objetivo no era solo ofrecer un lugar donde comer y beber, sino desarrollar un proyecto que combinara ocio y cultura, dando así origen a iniciativas como 'Momentos con Miga'.