Riesgos legales y ambientales: estas son las alegaciones contra el permiso minero de El Trasquilón

La Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres ha registrado dos alegaciones contra el permiso de investigación minera ‘El Trasquilón’, en Cáceres, al considerar que el proyecto incumple la normativa urbanística y medioambiental y supone un riesgo potencial para el acuífero de El Calerizo, sobre el que se sitúa el ámbito de actuación.

Las alegaciones se enmarcan en el procedimiento administrativo abierto tras la finalización del periodo de información pública el pasado mes de febrero y dan continuidad a la oposición social y técnica ya expresada en 2018, cuando miles de ciudadanos presentaron escritos contra este mismo proyecto.

Origen del proyecto y contexto del litio

El proyecto fue solicitado en 2017 por la empresa Grabat Energy y posteriormente los derechos mineros fueron transferidos a Omega Real Estate S.L.U., y estos movimientos empresariales se producen en el contexto del interés por el litio en el entorno cacereño.

En la primera alegación, la plataforma sostiene que las labores previstas deben considerarse actividades extractivas, apoyándose en resoluciones judiciales previas que así lo interpretan, lo que implicaría su incompatibilidad con el Plan General Municipal (PGM) de Cáceres. En concreto, recuerdan que el planeamiento prohíbe este tipo de actividades a menos de 3 kilómetros de otras explotaciones y a menos de 2 kilómetros del núcleo urbano, condiciones que, a su juicio, incumple el permiso.

Asimismo, el colectivo advierte de que el proyecto se localiza en gran parte dentro de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) ‘Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes’, integrada en la Red Natura 2000, donde el Plan Director autonómico establece restricciones a nuevas actividades extractivas en zonas de alto valor ambiental, citando informes que alertan del impacto sobre hábitats y especies protegidas.

La plataforma solicita la desestimación del permiso de investigación ‘El Trasquilón’ y la adopción de medidas preventivas

Riesgos para el acuífero y principio de precaución

La segunda alegación se centra en la aplicación del principio de precaución en relación con el acuífero de El Calerizo, considerado un sistema hidrogeológico vulnerable. La plataforma advierte de que las labores de investigación podrían provocar hundimientos del terreno, alteraciones del subsuelo o contaminación derivada de los sondeos.

En este punto, subrayan que distintos estudios técnicos de organismos públicos reconocen la existencia de esta masa de agua subterránea, cuya catalogación formal continúa pendiente por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por lo que consideran que no se puede descartar un impacto significativo sobre los recursos hídricos.

Las alegaciones apelan a la normativa europea y estatal que obliga a aplicar el principio de precaución cuando existe incertidumbre científica y riesgo de daño grave o irreversible, reclamando la suspensión del permiso hasta que se disponga de estudios concluyentes.

Por todo ello, la plataforma solicita la desestimación del permiso de investigación ‘El Trasquilón’ y la adopción de medidas preventivas, al tiempo que ha advertido de que continuará vigilante ante la evolución del proyecto y de los expedientes vinculados a la minería de litio en el entorno de Cáceres.