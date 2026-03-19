Los vecinos de Cuartos del Baño (Cáceres) se vuelven a manifestar por el camino de Monte Almeida a ritmo de cencerros

Enésima protesta de los vecinos de Cuartos del Baño en los instantes previos al pleno del Ayuntamiento de Cáceres. Esta vez, los vecinos de esta finca ubicada entre los términos municipales de Aliseda y Malpartida de Cáceres, pero en el término municipal de la capital provincial, se han quejado a ritmo de cencerros y han recordado que este domingo se va a celebrar una ruta por el entorno de la finca a modo de protesta a la que acudirán representantes políticos como Irene de Miguel para reivindicar el arreglo definitivo del camino de Monte Almeida.

El portavoz de la Comunidad de Propietarios, Antonio Gil, ha querido responder a las palabras del alcalde del pasado pleno: “Intentó culpabilizar a la comunidad de vecinos del problema, pero queremos aclarar que es un problema ciudadano. Nosotros estamos afectados porque hemos sido los que hemos ido al juzgado, que nos han dado la razón. El ayuntamiento tiene un plazo de diez días para que alegue lo que considere y después dos meses para la recuperación del camino”, ha contado.

Carlos Gil

Con respecto a la ruta que van a celebrar este domingo, Gil ha recordado que está organizada por Adenex, Ecologistas en Acción, la Federación de Montañismo y la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos. Se celebrará el próximo domingo, día 22. “Se ha escogido nuestro camino para esta protesta por la situación sangrante que llevamos mucho tiempo sufriendo. Nos intentaremos adentrar en la finca La Jabalina, estará presente la Guardia Civil”, ha contado Gil.

Historia

Por contextualizar, una finca privada cortó el camino público en el año 2017. En ese momento, la comunidad de propietarios solicitó al ayuntamiento una investigación para determinar la titularidad, y se inició un recurso contencioso contra la resolución negativa a la petición de investigación por silencio administrativo. En 2019 lograron una sentencia favorable y el ayuntamiento, hasta 2021, no realizó la investigación.

Tras los dos años, el ayuntamiento deterina que el camino no es público y lo aprueba en el pleno. Cuartos del Baño interpuso un nuevo recurso contencioso-administrtivo contra la decisión. El tribunal lo estimó en 2022, anuló el acuerdo del consistorio y ordena su inclusión en el inventario del consistorio. En 2023, se denunciaron cortes en el camino y el mal estado que presenta y avisaron de que no actuar podría tener consecuencias penales para los responsables. Desde entonces, el ayuntamiento ha incoado expedientes para su recuperación.

Finalmente, a finales de 2024, el consistorio destinó una cuantía cercana a los 50.000 euros para crear esta vía alternativa de acceso a Cuartos del Baño, puesto que el paso actual por el río Salor queda anegado con las fuertes lluvias. Las obras fueron adjudicadas. Sin embargo, se han producido dos trámites que han impedido que se hagan en los últimos seis meses.

En primer lugar, tuvieron que solicitar un permiso a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura porque es un lugar de nidificación de determinadas aves dentro de una Zona ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves). Una vez recibieron el visto bueno, en pleno verano, Mateos anunció que no se podría acometer la actuación hasta que finalizase la temporada de riesgo elevado de incendios. Ahora, por fin y varios años después, se iniciarán los trabajos para que exista esa vía alternativa al puente por el río Salor para que los vecinos no queden aislados cuando hay fuertes episodios de lluvias.