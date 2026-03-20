El alcalde de Cáceres aclara que el proyecto minero en la Sierra de la Mosca lleva "más de un año y medio paralizado" en el ayuntamiento

En el turno de intervenciones ciudadanas del pasado pleno de Cáceres, la plataforma Salvemos la Montaña ha vuelto a situar en el debate municipal el futuro del proyecto minero en la Sierra de la Mosca. Isabel Perianes ha reprochado al alcalde que se dé por descartada la iniciativa mientras siga su tramitación administrativa en la Junta.

La intervención de Isabel Perianes reabrió una de las cuestiones urbanas y ambientales más sensibles en Cáceres: el futuro del proyecto minero en la Sierra de la Mosca. Afeó al alcalde que hubiera trasladado públicamente la idea de que el proyecto estaba descartado cuando, según sostuvo, la iniciativa continúa dando pasos administrativos en la administración regional. La activista defendió que no puede darse por cerrada una tramitación que, al menos formalmente, sigue viva.

En una nota de prensa, solicitaron conocer la situación administrativa actual en la que se encuentra el expediente. Aseguran que el Tribunal ha tenido que requerir a la Consejería, con un plazo de diez días, para que entreguen el expediente administrativo con apercibimientos de sanción si no lo hace. Es decir, una multa de entre 300 y 1.200 euros. "Este hecho nos alegra enormemente y lamentamos que tan solo con la intervención de un despacho de abogacía profesional, costeado por las donaciones de la ciudadanía, y bajo la amenaza de sanciones a responsables concretos, se hayan hecho respetar nuestros derechos de acceso a la información", concluyen.

Mina El Trasquilón

También preguntó por la situación en la mina El Trasquilón y aseguró que "es inexplicable que siga adelante". Añadió que volvieron a presentar alegaciones para que El Calerizo sea reconocido masa de agua. Incidió sobre la candidatura a la Capitalidad que "no es compatible ser Capital Europea de la Cultura con estar rodeados de minas".

En una nota de prensa, solicitaron conocer la situación administrativa actual en la que se encuentra el expediente. Aseguran que el Tribunal ha tenido que requerir a la Consejería, con un plazo de diez días, para que entreguen el expediente administrativo con apercibimientos de sanción si no lo hace. Es decir, una multa de entre 300 y 1.200 euros.

El alcalde, Rafa Mateos, aclaró que sus declaraciones no pretendían presentar el asunto como una decisión definitiva, sino subrayar la situación de parálisis del expediente. Según explicó, se trata de un proyecto que "lleva más de un año y medio parado" y en el que "no hay ningún avance". En esa misma línea, añadió que se trata de un proyecto "desajustado" y que, "al menos en este ayuntamiento, no hay ningún avance". Con esa precisión, el regidor trató de matizar el alcance de sus palabras ante las críticas formuladas desde la plataforma.

Reclamaciones vecinales

El capítulo de intervenciones ciudadanas dejó además otra petición vinculada al estado de edificios y barrios de la ciudad. Cristina Escarmena tomó la palabra para volver a reclamar una actuación en el inmueble del número 1 de la calle Río Vístula. Según expuso, el edificio arrastra deficiencias que se habrían agravado con la sucesión de las últimas borrascas, por lo que insistió en la necesidad de intervenir para reparar los daños y dar respuesta a la situación.

El alcalde contestó que aún no habían recibido el número de cuenta para hacer frente al pago de las cuotas que le correspondan al consistorio. Además, ha recordado a Escarmena que la comunidad de propietarios tiene una deuda importante que debe abonar al consistorio y que sigue creciendo.