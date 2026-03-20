Apartamentos El Cielo de Cáceres y pisos en venta desde 115.000 euros

Las Casas de Cotallo en Cáceres deben su nombre a Antonio Cotallo y García, un sacerdote y veterinario del siglo XIX que promovió la construcción de estas viviendas destinadas a personas necesitadas. Esta zona se convirtió así en un referente histórico de vivienda social en la ciudad, impulsada por la labor benéfica de este clérigo. Y es que varios barrios nacieron por iniciativas privadas o públicas y a ellas deben sus nombres Obra Pía de Roco, Busquet, las propias Casas de Cotallo, de la Berrocala, Afueras de Carrasco, Casas de don Emeterio, barrio de Llopis Ivorra, barrio de Pinilla, Aldea Moret...

Así, durante la segunda mitad del siglo XVIII, el comerciante Julio Busquet, el presbítero Francisco Luna, el ganadero Vicente Marrón y el negociante y banquero José García Carrasco levantaron las casas que darían lugar al barrio de Busquet, a la calle Francisco Luna, a la plaza Marrón y a las casas o calle de Carrasco en Camino Llano, popularmente conocidas como las Afueras de Carrasco. Durante el siglo XIX siguió la costumbre: el comerciante Calaff levantó sus casas, la popular tabernera Teresa Berrocal edificó el barrio o calle que aún lleva su nombre (La Berrocala) y el veterinario Antonio Cotallo dio su apellido a la casas que construyó en lo que después sería conocida como cuesta del Gran Teatro.

Fotogalería | Las imágenes de Casas de Cotallo en Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

La Delegación de Hacienda

Casas de Cotallo conecta Alfonso IX con San Antón en la que está considerada como una de las calles de paso más tradicionales de la capital. A un lado de la esquina con Alfonso IX, Óptica Mundis, dedicada al cuidado integral de tu visión y audición, combinando la experiencia en óptica con la innovación en audiología de Aural. La empresa nace de la convicción de que una vida plena comienza con una visión y audición saludables y a ello dedica sus esfuerzos. Al otro, las traseras de la Delegación de la Agencia Tributaria, en cuyo origen conviene detenerse: fue en 1928 cuando el antiguo Convento de Santo Domingo de Guzmán es solicitado para instalar en su interior la Delegación de Hacienda de Cáceres.

Este edificio construido en el siglo XVI, sería desamortizado en el siglo XIX, pasando a ser propiedad del Estado para dedicarlo a usos civiles como hospital provincial, cuartel de milicias o sede de Hacienda. El edificio sería sede de la Delegación de Hacienda en Cáceres hasta 1966, cuando fueron trasladados los servicios de Hacienda desde este convento a un nuevo edificio en la calle María Telo. A partir de ese momento será la Orden Franciscana la que terminará por comprar al Estado el antiguo convento, para ser utilizado como parte del colegio de San Antonio, situado en la calle Margallo desde 1921 y posteriormente derruido para levantar el Hotel Don Manuel con el consiguiente traslado del centro escolar a la carretera de Salamanca.

La corta Casas de Cotallo cuenta entre sus negocios con el Gabinete de Fisioterapia y Osteopatía de Isabel María Agudo Alba, Pandemia Tattoo o Retales Centro Hogar y Moda, donde se venden ededones, cortinas, faldas de camillas, sábanas, fundas de sofá, mantelerías, toallas y rieles. A la zona también se añaden Auditores del Oeste, que son unos consultores de empresas, asesoramiento fiscal, contable, financiero, Adeco Consultores de Empresa y Cortés Margallo, un despacho de abogados de defensa legal.

Continúa el Centro Comecial Tambo con los carteles de La Pasta Nostra y del Cocedero de Mariscos. La tienda del Caracol de Maltravieso sigue manteniendo en su escaparate el cartel de su traslado a San Pedro y Kekeña cierra por liquidación. Eso sí, a la altura del número 2 hay un apartamento turístico demostrando que en eso, en el turismo, vamos en Cáceres por buen camino. Se trata del apartamento El cielo de Cáceres, que cuenta con terraza y bar, ofrece alojamiento con wifi gratis y vistas a la ciudad. Dispone de párking privado por un suplemento. Este apartamento con aire acondicionado consta de 2 dormitorios, una sala de estar, una cocina totalmente equipada con nevera y cafetera, y dos baños con ducha y artículos de aseo gratuitos. Hay toallas y ropa de cama en el establecimiento. En la zona, por cierto, hay pisos en venta desde 115.000 euros.