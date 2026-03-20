La Audiencia Provincial de Cáceres condena a cinco personas por robo y detención ilegal en Plasencia

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado este jueves a cinco personas por un delito de robo con violencia y otro de detención ilegal relacionados con la retención de un hombre en Plasencia y mantenerlo bajo amenaza en su domicilio, en un caso vinculado a una compraventa de drogas.

Los acusados se enfrentaban a cargos por robo con violencia, detención ilegal y encubrimiento. Durante el procedimiento se ha determinado la participación de cada implicado: dos de ellos como autores, con condenas de 1 año y 11 meses; una tercera persona como cooperadora necesaria, con una pena de 10 meses, y otras dos por encubrimiento, castigadas con 6 meses de prisión, además de una indemnización conjunta.

El acuerdo alcanzado entre las partes ha supuesto una rebaja notable respecto a las peticiones iniciales de la Fiscalía, que reclamaba hasta cuatro años de prisión para los principales implicados. Gracias también a la aplicación de atenuantes como la drogadicción, los acusados evitarán el ingreso en prisión siempre que cumplan con las condiciones establecidas.

Origen de los hechos

La Fiscalía sitúa el origen de los hechos en 2021 por una transacción de droga presuntamente pendiente de pago, aunque la víctima no estaba directamente implicada en ella. Sobre ese trasfondo, los acusados habrían actuado con amenazas, le habrían robado y le habrían presionado para que entregara dinero (unos 4.500 euros), sin que la droga fuese finalmente sustraída ni se derive de ello responsabilidad penal para la víctima.

Según la calificación fiscal, todo comenzó cuando los acusados abordaron a la víctima en su vivienda y la forzaron a abandonar el vehículo para poder acceder al domicilio. Una vez dentro, y bajo amenazas contra él y su familia, registraron la casa y se apoderaron de 900 euros en efectivo, además de reclamarle una cantidad mayor que no podía asumir.

Ante esa situación, la víctima tuvo que recurrir a su madre para conseguir dinero, que esta le hizo llegar mediante transferencias y Bizums y que después acabó en manos de los acusados. Durante ese tiempo, siempre según la Fiscalía, actuó sometida a una presión continuada y a amenazas constantes, incluso con intentos de obtener más dinero en casas de apuestas y cajeros automáticos.

Indemnización y condiciones

Asimismo, los condenados deberán asumir de forma conjunta y solidaria el pago de una responsabilidad civil de 5.390 euros, tal y como ha explicado Cristina Comillas, abogada defensora de uno de los autores. El compromiso adquirido, según el letrado Estanislao Martín, que ha representado a la cooperadora necesaria, pasa por abonar cada uno una quinta parte de esta cantidad, además de asumir las costas de la acusación particular en la misma proporción.

Estanislao Martín, abogado de uno de los cinco condenados. / El Periódico

Pese a que ninguno entrará en prisión, la suspensión de la pena queda condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos: no cometer nuevos delitos, continuar con el tratamiento médico y afrontar el pago de la responsabilidad civil. "En caso de que no los cumplan, esa suspensión podrá revocarse y entonces deberán cumplir inexorablemente la pena de prisión impuesta", ha señalado Martín.