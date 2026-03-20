Cáceres activa su Policía Local para proteger a las víctimas de violencia machista

La Policía Local de Cáceres se ha incorporado al sistema VioGén para asumir la protección y seguimiento de víctimas de riesgo bajo de violencia de género en la ciudad, en colaboración con la Policía Nacional. Esta medida se enmarca en el Procedimiento Operativo de Colaboración y Coordinación firmado entre ambas instituciones, con el objetivo de garantizar una atención más cercana y eficiente a las víctimas.

Junta Local de Seguridad celebrada este viernes en Cáceres. / EL PERIÓDICO

Un paso histórico en la seguridad local

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, y el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, copresidieron este viernes la Junta Local de Seguridad donde se rubricó el convenio. Quintana calificó la adhesión de Cáceres al sistema VioGén como una “magnífica noticia”, destacando que la coordinación entre administraciones es lo que esperan las víctimas para recibir la respuesta que merecen.

Por su parte, el alcalde Mateos subrayó que la iniciativa supone la puesta en marcha de una unidad de violencia de género en la Policía Local, con agentes formados específicamente para atender a las víctimas. Actualmente, la unidad está compuesta por dos agentes y un subinspector, y se prevé que pueda ampliarse en función de las necesidades y la colaboración con la Policía Nacional.

Cobertura y coordinación

La Policía Local asumirá hasta el 50 % de los casos de riesgo bajo, lo que representa la gestión de 108 expedientes. Según los datos facilitados, Cáceres cuenta actualmente con 266 casos activos en el sistema VioGén, de los cuales 217 están catalogados como de riesgo bajo, ámbito en el que se centrará inicialmente la actuación de la Policía Local dentro de este nuevo marco de colaboración.

Los agentes locales trabajarán escalonadamente y de manera coordinada con la Policía Nacional, realizando seguimientos, acompañamientos y asesoramiento a las víctimas, optimizando así los recursos disponibles.

Con la incorporación de Cáceres, ya son 13 los municipios extremeños integrados en el sistema VioGén, incluyendo localidades de las provincias de Badajoz y Cáceres como Almendralejo, Mérida, Plasencia o Malpartida de Cáceres, entre otros.

La puesta en marcha de esta unidad refuerza la presencia de las instituciones en la ciudad y envía un mensaje claro de compromiso con la protección de las víctimas de violencia de género, asegurando que la atención preferente y la seguridad de las mujeres es una prioridad absoluta.