Cáceres aprueba su adhesión a la Red de Municipios Taurinos con los votos de PP y Vox

Un día más, los toros han centrado el debate en el pleno de Cáceres. En esta ocasión, a causa de la adhesión de la ciudad a la Red de Municipios Taurinos de Extremadura, que ha sido aprobada definitivamente gracias a los votos a favor de PP y Vox. Sin embargo, el debate ha sido más extenso porque Unidas Podemos y PSOE han mostrado su total disconformidad con este asunto.

Más allá de lo administrativo

La concejala popular de Festejos, Soledad Carrasco, ha señalado que es "una decisión que trasciende lo administrativo" porque "formar parte de esta red implica el compromiso y la difusión de los valores de la tauromaquia a la ciudadanía". Asegura que los festejos actúan como foco de atracción de visitantes y que tienen un impacto inmediato en comercios y hostelería.

En el año 2023, la Junta creó esta distinción, que se entiende por los pueblos "cuyo ayuntamiento lleve a cabo actuaciones tendentes a promocionar de forma decidida la tauromaquia en cualquiera de sus vertientes, con la finalidad de divulgar su conocimiento, mejorar su valoración social y fomentar la programación de espectáculos o festejos taurinos, con especial énfasis en el acercamiento de la Tauromaquia a la juventud".

Debate

La portavoz de Unidas Podemos, Consuelo López, ha indicado que los toros son "festejos deficitarios" y ha recriminado al Equipo de Gobierno invertir 160.000 euros durante las dos próximas anualidades a la tauromaquia, mientras invierte 100.000 en ayudas a la natalidad, 119.000 en teleasistencia y 100.000 al Consorcio Cáceres Ciudad Histórica. "Los toros son la expresión del maltrato animal", señaló la portavoz.

Por su parte, Eduardo Gutiérrez (Vox) ha señalado que "es una tradición arraigada en la ciudad, tiene un fuerte respaldo social, es un sector que crea riqueza y se fortalece la identidad". Andrés Licerán (PSOE) se ha mostrado en contra "desde la responsabilidad". "El dictamen se apoya en referentes históricos, no lo discuto, pero creemos que ya no tienen un interés mayoritario". Soledad Carrasco ha criticado que los socialistas sí sean taurinos en algunos puntos de la región, pero no en la ciudad de Cáceres: "Municipios como Garrovillas de Alconétar o Portaje están gobernados por el PSOE y celebran festejos taurinos".

El dictamen ha sido aprobado, igual que ocurrió en la Comisión celebrada hace dos semanas, y Cáceres ha formalizado su adhesión a la red.