Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Previsión turísticaVillasviejasIris JugoSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Música

Cáceres rinde homenaje a Carlos Durán, músico inolvidable fallecido el año pasado

El Corral de las Cigüeñas, en Cáceres, reunirá este domingo a amigos y músicos para recordar a Carlos Durán, el músico que falleció el año pasado y dejó una importante huella en la ciudad

El inolvidable saxofonista Carlos Durán.

El inolvidable saxofonista Carlos Durán. / CEDIDA

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Cáceres será el escenario de un homenaje muy especial a Carlos Durán, un músico que dejó una huella imborrable en la ciudad y en los corazones de quienes lo conocieron. A las 17.30 horas de este domingo, el Corral de las Cigüeñas acogerá este emotivo tributo, que reunirá a amigos, familiares y músicos para rendir homenaje a la memoria de Carlos, quien falleció el año pasado a los 55 años.

Cartel del homenaje.

Cartel del homenaje. / CEDIDA

Esperado evento

En este evento tan esperado, la música cubana será la protagonista, con las interpretaciones de Los Reyes del Mambo, grupo que Carlos fundó y que se ha mantenido vivo a través de los años. Junto a ellos, también estarán Niño Viejo, Lola la "Chiri" y Messi, quienes, con su talento y su cariño por Carlos, darán vida a una tarde llena de emociones.

Carlos Durán, saxofonista.

Carlos Durán, saxofonista. / CEDIDA

Ismael Hernández, miembro de Los Reyes del Mambo, cuenta el significado de este homenaje: "El evento no es solo un recuerdo, es una celebración de todo lo que Carlos representó para nosotros. Va a ser una reunión de músicos y personas que lo conocieron, que trabajaron junto a él. Será una forma de decirle, una vez más, gracias por su legado".

La música cubana, su alma

Las canciones que se interpretarán no solo serán un viaje a través de la música cubana y el jazz, géneros que Carlos amaba profundamente, sino también un acto de cariño y admiración hacia un hombre que dedicó su vida a transmitir emociones a través de su saxofón. Según explicó Ismael, incluso el saxofón de Carlos estará presente en este homenaje, lo que añade aún más simbolismo a esta cita.

Noticias relacionadas y más

Carlos Durán, saxofonista.

Carlos Durán, saxofonista. / CEDIDA

Una tarde de recuerdos compartidos

Este homenaje es, sobre todo, una ocasión para celebrar la vida de Carlos Durán, para reunir a todos aquellos que lo conocieron y para compartir recuerdos llenos de afecto y admiración. La cita promete ser un momento de unidad para la comunidad musical de Cáceres, pero también un homenaje personal a un hombre que hizo de la música su vida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Folder ya está en Cáceres, lista para abrir en Gil Cordero: 'Nos viene muy bien otra franquicia nacional en el barrio
  2. Cierra la ITV del polígono de Capellanías en Cáceres
  3. Corte total de la A-66 y desvío por Cáceres este sábado por las obras de la nueva autovía A-58
  4. La autovía Cáceres-Badajoz comienza por los bordes... sin fecha para su final
  5. La nueva ITV de Cáceres arrancará en Capellanías, pero apunta a una sede de mayor capacidad
  6. Una carta rememora el Cáceres de los años 70: bares, pubs y la vida universitaria con la sinfonola del Bar Amador
  7. La propuesta más ambiciosa para el futuro autobús urbano de Cáceres plantea crear una nueva línea circular y suprimir la 6
  8. Casar de Cáceres se prepara para vivir una noche única con la Orquesta Panorama

Cáceres rinde homenaje a Carlos Durán, músico inolvidable fallecido el año pasado

La pastelería La Casa del Goloso cierra en la calle Rodríguez Moñino de Cáceres pocos meses después de abrir

La pastelería La Casa del Goloso cierra en la calle Rodríguez Moñino de Cáceres pocos meses después de abrir

La infancia de Pedro Almodóvar en Cáceres: un colegio, un grupo musical y un cineasta siempre de moda con Broncano y 'Amarga Navidad'

Lances de Futuro gestionará la plaza de toros 'Era de los Mártires' de Cáceres durante dos años más

Lances de Futuro gestionará la plaza de toros 'Era de los Mártires' de Cáceres durante dos años más

La Diputación de Cáceres lanza el mayor plan formativo de su historia para más de 4.000 trabajadores

La Diputación de Cáceres lanza el mayor plan formativo de su historia para más de 4.000 trabajadores

Cáceres lidera la mortalidad en España en 1930 y el Ayuntamiento busca soluciones

Cáceres lidera la mortalidad en España en 1930 y el Ayuntamiento busca soluciones

'Valor sentimental' llega a Cáceres: cine, poesía infantil y magia para un día cultural completo

'Valor sentimental' llega a Cáceres: cine, poesía infantil y magia para un día cultural completo

La Torta del Casar busca conectar con nuevos públicos sin perder su esencia extremeña

La Torta del Casar busca conectar con nuevos públicos sin perder su esencia extremeña
Tracking Pixel Contents