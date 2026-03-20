Cáceres rinde homenaje a Carlos Durán, músico inolvidable fallecido el año pasado

Cáceres será el escenario de un homenaje muy especial a Carlos Durán, un músico que dejó una huella imborrable en la ciudad y en los corazones de quienes lo conocieron. A las 17.30 horas de este domingo, el Corral de las Cigüeñas acogerá este emotivo tributo, que reunirá a amigos, familiares y músicos para rendir homenaje a la memoria de Carlos, quien falleció el año pasado a los 55 años.

Cartel del homenaje. / CEDIDA

Esperado evento

En este evento tan esperado, la música cubana será la protagonista, con las interpretaciones de Los Reyes del Mambo, grupo que Carlos fundó y que se ha mantenido vivo a través de los años. Junto a ellos, también estarán Niño Viejo, Lola la "Chiri" y Messi, quienes, con su talento y su cariño por Carlos, darán vida a una tarde llena de emociones.

Carlos Durán, saxofonista. / CEDIDA

Ismael Hernández, miembro de Los Reyes del Mambo, cuenta el significado de este homenaje: "El evento no es solo un recuerdo, es una celebración de todo lo que Carlos representó para nosotros. Va a ser una reunión de músicos y personas que lo conocieron, que trabajaron junto a él. Será una forma de decirle, una vez más, gracias por su legado".

La música cubana, su alma

Las canciones que se interpretarán no solo serán un viaje a través de la música cubana y el jazz, géneros que Carlos amaba profundamente, sino también un acto de cariño y admiración hacia un hombre que dedicó su vida a transmitir emociones a través de su saxofón. Según explicó Ismael, incluso el saxofón de Carlos estará presente en este homenaje, lo que añade aún más simbolismo a esta cita.

Carlos Durán, saxofonista. / CEDIDA

Una tarde de recuerdos compartidos

Este homenaje es, sobre todo, una ocasión para celebrar la vida de Carlos Durán, para reunir a todos aquellos que lo conocieron y para compartir recuerdos llenos de afecto y admiración. La cita promete ser un momento de unidad para la comunidad musical de Cáceres, pero también un homenaje personal a un hombre que hizo de la música su vida.