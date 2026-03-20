Cáceres lidera la mortalidad en España en 1930 y el Ayuntamiento busca soluciones

En julio de 1930, las estadísticas oficiales situaron a Cáceres a la cabeza de la mortalidad en España, con un índice del 2,10 por ciento. Estos datos alarmantes pusieron en alerta a las autoridades locales, que reconocieron la necesidad de tomar medidas urgentes para atajar el problema.

Medidas ante la alarmante mortalidad

Tras la publicación de las cifras, el Ayuntamiento de Cáceres anunció su intención de implementar iniciativas destinadas a mejorar la salud pública y reducir la mortalidad en la ciudad, aunque no se detallaron aún los programas específicos. La preocupación por estos elevados índices reflejaba la difícil situación sanitaria de la época y marcó un punto de inflexión en la planificación de políticas de salud en la capital cacereña.