La cartelera cacereña ofrece cine para todos los gustos: de Almodóvar a Pixar, pasando por el terror

Tras el éxito en su estreno se mantiene en cartelera 'Torrente Presidente'. Santiago Segura recupera a José Luis Torrente y lo empuja ahora hacia una sátira política en la que el personaje, fiel a su vulgaridad y a su oportunismo, acaba convertido en líder de un partido populista. El interés del título no está solo en el regreso de un icono del humor español más desvergonzado, sino también en su arranque comercial. La película se estrenó el 13 de marzo y ha firmado uno de los mejores debuts del cine español reciente, lo que explica su peso dentro de la conversación cultural de estos días.

Propuestas que se debaten entre la comedia y el arte

Esa línea más popular encuentra un contrapunto distinto en 'Aída y vuelta', la película dirigida por Paco León que devuelve a la pantalla el universo de la serie. El largometraje juega con el rodaje de un episodio y con la convivencia entre la ficción de los personajes y la trastienda de sus actores, de modo que no se limita a explotar la nostalgia televisiva, sino que también se asoma a asuntos como los límites del humor, la fama o el desgaste del tiempo sobre los viejos códigos cómicos.

También hay espacio para quienes prefieren el cine apoyado en la música y en la experiencia visual. 'Andrea Bocelli 30: The Celebration' recoge los momentos principales de los conciertos con los que el tenor italiano celebró tres décadas de carrera en su Toscana natal, convertido más en acontecimiento audiovisual que en simple recital filmado. Y 'Venecia: infinitamente vanguardista', dirigida por Michele Mally, propone un viaje documental por la ciudad italiana a partir de su historia artística, su arquitectura y esa tensión permanente entre tradición y modernidad que la ha convertido en un símbolo cultural.

La oferta familiar sigue encontrando en 'Hoppers' una de sus opciones más claras. La nueva producción de Pixar, dirigida por Daniel Chong, presenta a Mabel, una joven amante de los animales que entra en contacto con una tecnología capaz de acercarla a su mundo y a sus misterios. El estudio ha vuelto así a una historia original, alejada de la secuela, y el resultado ha funcionado tanto en taquilla como entre la crítica, lo que la mantiene como una propuesta muy sólida para quienes buscan una sesión compartida entre adultos y niños.

La tensión y el drama siguen presentes en la cartelera

Quien prefiera una butaca más incómoda tiene varias rutas posibles. La más evidente es 'Scream 7', nueva vuelta a la saga de Ghostface, con Sidney Prescott de nuevo en el centro del peligro cuando un nuevo asesino amenaza la vida tranquila que había construido. Pero el tono oscuro también aparece desde otros registros. 'Cumbres borrascosas', en la nueva adaptación de Emerald Fennell, devuelve a la pantalla la relación devastadora entre Heathcliff y Catherine; y 'Hamnet', dirigida por Chloé Zhao, se sumerge en el duelo de Agnes, la esposa de William Shakespeare, tras la muerte de su hijo, una interpretación que ha llevado a Jessie Buckley hasta el Oscar a mejor actriz este mismo marzo.

En esa zona de prestigio y sensibilidad también encajan 'Tres adioses' y 'Los domingos', dos películas españolas muy distintas entre sí pero conectadas por su interés en las grietas íntimas. La nueva obra de Isabel Coixet parte de una separación aparentemente menor entre una pareja para explorar lo que queda cuando la rutina y el afecto se resquebrajan. La de Alauda Ruiz de Azúa, por su parte, sigue a una adolescente brillante que desconcierta a su familia al plantearse ingresar en un convento de clausura, un punto de partida que convierte la película en una reflexión sobre la fe, la vocación y la presión de las expectativas familiares.

Almodóvar se incorpora con una creación muy emotiva

La cartelera se completa con varias piezas que abren todavía más el abanico. 'Rental Family' mira al Tokio contemporáneo a través de un actor estadounidense que empieza a trabajar para una agencia de "familias de alquiler", una premisa extraña que deriva en una comedia dramática sobre identidad y afectos prestados. 'Marty Supreme', con Timothée Chalamet y dirección de Josh Safdie, convierte el mundo del tenis de mesa en una historia desbordada sobre ambición y espectáculo. '¡La novia!', de Maggie Gyllenhaal, revisita el universo de Frankenstein desde el Chicago de los años 30; y 'El agente secreto', del brasileño Kleber Mendonça Filho, traslada al espectador al Recife de 1977, en plena dictadura militar, con Wagner Moura al frente de un thriller político de fuerte pulso histórico.

La gran novedad es precisamente 'Amarga Navidad', la nueva cinta de Almodóvar, que se ha estrenado en España este 20 de marzo. La película sigue a Elsa, una publicista que intenta atravesar el duelo por la muerte de su madre refugiándose en el trabajo y en una escapada a Lanzarote, en un relato que vuelve a uno de los territorios más reconocibles del director manchego: la mezcla entre dolor íntimo, memoria y ficción. La presencia de Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón y Victoria Luengo refuerza además el perfil de uno de los lanzamientos españoles más destacados de la semana.

Con ese mapa, la cartelera cacereña no se mueve esta semana en una sola dirección, sino en varias a la vez. Puede ser el refugio ligero de la comedia, la solemnidad musical de Bocelli, la evasión familiar de Pixar, el terror reconocible de Scream 7 o el cine más literario y autoral de Almodóvar, Zhao, Coixet o Mendonça Filho. Para quien no quiera pasar todo el fin de semana en casa, pocas excusas quedan ya: el plan puede estar, sencillamente, al otro lado de la taquilla.