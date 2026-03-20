La Torta del Casar busca conectar con nuevos públicos sin perder su esencia extremeña

La Denominación de Origen Protegida Torta del Casar ha celebrado este jueves en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres la sexta edición de su Jornada Técnica de la Universidad del Queso. Se trata de una cita concebida para reflexionar sobre el futuro del queso amparado y sobre la forma de acercarlo a nuevos públicos sin romper el vínculo con el territorio del que nace. La jornada reunió a representantes del sector agroalimentario, del ámbito institucional y del mundo empresarial en torno a una idea compartida: crecer, sí, pero sin diluir la identidad de uno de los productos más reconocibles de la gastronomía extremeña.

Durante la apertura, el presidente del Consejo Regulador, Ángel Pacheco, defendió la necesidad de conectar con un consumidor que ya no se conforma con comprar un alimento, sino que busca comprender qué hay detrás de él. Ese planteamiento marcó buena parte de un encuentro centrado en el mercado, la marca y la promoción, tres ejes que la DOP considera decisivos para reforzar la posición de la Torta del Casar dentro y fuera de España.

Un público internacional manteniendo el vínculo con el territorio

El debate giró en buena medida sobre la proyección internacional de un queso muy ligado a su lugar de origen. La estrategia pasa por reforzar su perfil gourmet, dirigirse a un consumidor especializado y construir marca sobre los dos elementos que lo distinguen: la certificación de origen y el trabajo artesanal. No se trata solo de vender más, sino de hacerlo preservando aquello que hace singular a la Torta del Casar, desde su método de elaboración hasta el peso de una tradición quesera asentada desde hace siglos en su zona de producción.

La jornada también reservó espacio para la innovación. Entre los asuntos abordados figuró la incorporación de nuevas tecnologías al ámbito agroalimentario, especialmente en todo lo relacionado con la trazabilidad del producto y la mejora de la competitividad. Ese equilibrio entre tradición e innovación volvió a aparecer como una de las claves del futuro inmediato del sector.

Otro de los focos del encuentro estuvo en el potencial turístico del queso. La Torta del Casar se reivindicó como una puerta de entrada al territorio a través de experiencias que combinan gastronomía, patrimonio, paisaje y cultura. La idea de fondo es que el queso no funcione solo como alimento, sino también como elemento de identidad y como motor de atracción para un viajero cada vez más interesado en conocer los lugares a través de sus productos.

El eje de la actividad es la unión de gastronomía y turismo

Ese planteamiento encaja con la propia evolución de la DOP en los últimos años. El Consejo Regulador, reconocido oficialmente en 1999 tras la aprobación de la denominación, ejerce como entidad de gestión y control de un sello de calidad que solo ampara quesos elaborados en queserías inscritas y bajo unas condiciones de producción muy concretas. Su sede está en Casar de Cáceres, localidad que ha convertido este queso en uno de sus grandes emblemas.

La Universidad del Queso se ha consolidado, además, como una de las herramientas de divulgación del propio Consejo Regulador. La edición de este año da continuidad a un recorrido que en 2024 puso el foco en la relación entre gastronomía y turismo como palanca para la economía rural, mientras que en 2020 se centró en el papel del cuajo vegetal y en la dimensión científica y tecnológica de una tradición milenaria. Incluso antes, estas jornadas ya formaban parte de la programación de la Semana de la Torta del Casar como foro para profundizar en el conocimiento del producto más allá de la degustación.

Mesa redonda de la Jornada Técnica de la Universidad del Queso. / Cedida a El Periódico

La cita de este jueves cerró con una mesa redonda dedicada a imaginar el lugar que ocupará la Torta del Casar en la próxima década. Sobre la mesa quedaron cuestiones como la comercialización, el papel del campo, la cocina y la construcción de marca. Pero también una conclusión de fondo: que la fortaleza del producto sigue estando en su capacidad para conectar economía local, cultura y territorio sin perder autenticidad.