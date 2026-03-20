Las ciudades Patrimonio de la Humanidad reconocen en Cáceres la labor de la Fundación Tatiana

Cáceres ha acogido este viernes la entrega del Premio Patrimonio del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, en un acto celebrado en el salón de plenos del ayuntamiento y enmarcado en el 40 aniversario de la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Cabe recordar que este grupo está compuesto por Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Ibiza, Mérida, San Cristóbal de la Laguna, Salamanca, Segovia, Tarragona y Úbeda.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha ejercido de anfitrión en una cita que ha reunido a representantes institucionales, alcaldes y concejales del grupo, así como a responsables de la fundación galardonada. Entre ellos, estaban la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, o el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García. También estaban el diputado César Ramos, el senador Laureano León o la eurodiputada Elena Nevado.

Durante su intervención, Mateos ha subrayado el simbolismo de que la ciudad reciba este reconocimiento en un momento en el que conmemora cuatro décadas desde su declaración patrimonial y aspira además a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031. El regidor ha destacado la vinculación de la Fundación Tatiana con Cáceres a través del Palacio de los Golfines de Abajo, uno de los edificios más representativos del conjunto monumental, y ha puesto el acento en una tarea que, a su juicio, va más allá de la conservación del patrimonio histórico. En este sentido, ha valorado la rehabilitación de inmuebles, la concesión de becas, el impulso a proyectos formativos y también iniciativas vinculadas al acceso a la vivienda.

El presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y alcalde de Segovia, José Mazarías, ha recordado que la concesión del premio se aprobó por unanimidad en el seno de la asamblea del grupo. Mazarías ha defendido que la fundación encarna una manera de entender el patrimonio no como una realidad estática, sino como un legado que debe compartirse y ponerse al servicio de la sociedad. En su discurso, ha remarcado además la presencia activa de la institución en varias ciudades patrimoniales, entre ellas Cáceres, Ávila y Córdoba, con programas culturales, formativos y de apoyo al emprendimiento. A su juicio, esa labor contribuye a que los cascos históricos no sean solo espacios para visitar, sino también lugares donde vivir, trabajar y desarrollar proyectos de futuro.

Por parte de la entidad premiada, su presidente, Teodoro Sánchez-Ávila, ha agradecido el reconocimiento y ha reivindicado la vocación social de la fundación. Ha explicado que su actividad combina la gestión del patrimonio con programas dirigidos a jóvenes, científicos y emprendedores, y ha incidido en el impacto económico y social que, según ha señalado, generan sus actuaciones en las ciudades en las que está presente. Sánchez-Ávila ha repasado algunas de las intervenciones impulsadas por la fundación en Cáceres, como la apertura al público del Palacio de los Golfines de Abajo como museo y espacio cultural, la rehabilitación del Palacio de Arenales como hotel o la construcción de viviendas protegidas. También ha defendido la colaboración entre administraciones, fundaciones, asociaciones e instituciones educativas para mantener vivo el patrimonio.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha cerrado el acto con una defensa del patrimonio como una responsabilidad compartida y ha felicitado a la fundación por una trayectoria que, según ha afirmado, demuestra que conservar el pasado también sirve para construir futuro. Guardiola ha resaltado el valor del Palacio de los Golfines de Abajo como ejemplo de patrimonio abierto a la ciudadanía, con exposiciones, conciertos, conferencias y un archivo histórico accesible, y ha reafirmado el apoyo del Ejecutivo regional a la proyección cultural de Cáceres y del conjunto de ciudades patrimoniales.