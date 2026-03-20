La Cofradía de las Batallas de Cáceres modifica horarios y recorridos para la Semana Santa

Las cofradías de Cáceres ya se están preparando para la inminente llegada de una nueva Semana Santa. Entre los preparativos, como los montajes de algunos pasos, también surgen algunas novedades. Estas se han hecho oficiales, en parte, gracias a la guía de la Semana Santa, publicada por la Unión de Cofradías Penitenciales.

Algunas cofradías se mantienen tradicionales, otras siguen creciendo y otras implementan algunas destacables.

Las Batallas se adelanta y el sábado cambia recorrido

Una de las más llamativas son las novedades que pone en marcha la Cofradía de las Batallas. Con sede en la concatedral de Santa María, sus dos procesiones ven modificados aspectos como el horario y el recorrido. En el primero de ellos, el Lunes Santo, la procesión de las Batallas se adelanta 10 minutos, pasando de salir a las 21.00 a las 20.50.

Un cambio medianamente significativo en el que gana unos 10 minutos que, previsiblemente, invertirá en dar la vuelta a la plaza Mayor por la ermita de la Paz. Esto es novedoso porque su recorrido, al menos los últimos años, siempre ha sido del arco de la Estrella a Pintores de forma directa.

Procesión del Sábado Santo. / Pablo Parra

En la procesión del Sábado Santo, el de la Virgen del Buen Fin y Nazaret, también sufre un pequeño cambio en el recorrido. Sin embargo, es un cambio que venía siendo necesario desde hace unos años. Se trata del punto de la parte de atrás de San Juan. Normalmente, el recorrido iba hacia Gran Vía, pero era necesario esperar a que la Cofradía de la Victoria finalizara su procesión en la sede de Acisfj.

El cambio evita esta espera y de la corredera de San Juan el itinerario continuará hacia la misma plaza de San Juan para bajar por Pintores. De este modo, hace "plaza del Doctor Durán, corredera de San Juan, plaza San Juan, Pintores, Plaza Mayor", para continuar hasta su finalización en Santa María.

Jesús Condenado estrena San Blas

La Cofradía Universitaria de Jesús Condenado estrena su nueva sede canónica. Este año cambió de la ermita de la Paz a la ermita de San Blas. Son unos metros de diferencia que suponen un cambio considerable.

La cofradía suele cambiar de recorrido y de salida todos los años. Bien es cierto que ha repetido en varias ocasiones su salida de la imponente iglesia de San Francisco Javier, en la plaza de San Jorge. Esta aportaba una imagen icónica y espectacular a la Semana Santa local. Sin embargo, todos los recorridos tenían en común que finalizaban en la ermita de la plaza Mayor.

Esto ya no será así. El nuevo recorrido inicia en el Palacio Episcopal, bajando por la calle Tiendas y llegando hasta Santiago, donde se realizará una estación de penitencia. El recorrido continuará por la calle Sande y girará hacia la plaza de la Audiencia. Ahí ya seguirá hacia abajo, hacia San Blas, por la calle Peñas.

Viernes de eventos

La Banda del Humilladero continúa con su gira por su 40 aniversario y, tras su imponente y magnífico concierto en la plaza de San Jorge junto a la banda infantil, también de aniversario, realiza un concierto este viernes en colaboración con la Cofradía de la Sagrada Cena. Será un concierto de Cuaresma en la iglesia de Santiago, a partir de las 20.30 horas.

Cartel del concierto en Santiago. / Cedida

Prácticamente a la misma hora, a las 20.15, en la cercana concatedral de Santa María tendrá lugar algo nunca antes visto en Cáceres. El doctor Antonio David Sánchez González realizará una conferencia que explicará "desde el punto de vista médico la muerte de Jesús y la resistencia que tuvo en la cruz, su posible resurrección", comentaba el mismo traumatólogo hace unos días a este diario.

La conferencia tratará de explicar desde el punto de vista técnico los estigmas de la Pasión de Cristo, visibles además en la talla histórica.

Al día siguiente, el sábado, justo una semana antes de que empiece la Semana Santa de Cáceres 2026, tendrá lugar el Via Crucis oficial de la Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres, en colaboración con la Diócesis.

El acto tendrá lugar el a las 20.15 horas, con salida desde la parroquia de San Juan Bautista. La celebración estará presidida por la imagen del Cristo de la Buena Muerte, de la Cofradía de los Ramos, y busca sensibilizar a los fieles sobre la situación de persecución religiosa en distintas partes del mundo.

El Amor busca hermanos

La Cofradía del Amor busca hermanos. Realmente, todos buscan, pero la de San José ha realizado un llamamiento en redes sociales invitando a "cofrades y no cofrades" a "acompañarnos y a probar la carga de Nuestros Pasos, compartiendo así momentos de fe, esfuerzo y fraternidad".

Pone a disposición de los voluntarios el alquiler de túnicas, y en caso de quedarse sin existencias, se daría la opción de cargar debajo del canasto de los pasos, siempre vistiendo un pantalón vaquero, calcetín blanco y zapatillas de esparto, junto a una sudadera con tonos blancos, grises, morados, azul marino oscuro o negros.

La mayor preocupación de la cofradía es la incertidumbre de saber si van a ser los hermanos suficientes para cargar, tal y como comentaba a este diario Consoli Palacios, Mayordoma de la cofradía. "Lo hemos hablado con otros mayordomos y existe la misma preocupación de saber si cuando llegue nuestra estación de penitencia podremos salir a la calle porque tengamos suficientes hermanos".

Llama especialmente la atención la novedad de esta misma cofradía en el paso de la Virgen de la Caridad, que llevará en la mano un pañuelo cedido por el torero Morante de la Puebla.

Ensayos

Ya se están empezando a suceder los diferentes ensayos de carga en algunas cofradías, especialmente en aquellas que lo hacen a costal. Es el caso, por ejemplo, de las cofradías del Despojado o Jesús de la Humildad, dos de las tres hermandades que cargan así.

En el caso del primero, llevan varios domingos realizando ensayos y este será ya el último. Por su parte, la Cofradía de la Humildad, conocida por muchos como la del Vivero, publica imágenes de sus ensayos. Así, ultiman los detalles para, en poco más de una semana, realizar su larga estación de penitencia.

También ensayan algunas cofradías que cargan de la forma tradicional, con el hombro. La Vera Cruz publica que este sábado a las 12 tendrá lugar un ensayo, donde "los jefes de paso tendremos un encuentro para ensayar diferentes puntos clave de la carga a hombros con las andas de nuestros pasos".

Va dirigido especialmente a "todos los hermanos y hermanas de nuestra cofradía que lo deseen y en especial a aquellos que os estáis iniciando en la carga a hombros". Al final, adelantan que habrá una sorpresa para los presentes.

La Cofradía del Humilladero también anuncia un ensayo, en su caso en la mañana del domingo, a las 12.00 horas. Será en la iglesia del Espíritu Santo, y al finalizar habrá una convivencia de hermanos en la explanada frente a la iglesia.

El esclavo llega al misterio de la Salud

Durante estos días están comenzando también los primeros montajes de pasos. Este sábado será el de la Hermandad de la Salud, con su Señor y la Virgen de la Estrella. Con unas andas que se cargan a costal, siendo los primeros en implementar esta técnica, a lo largo del día se irán montando los dos misterios.

El de la Salud suma este año una novedad, y es una nueva imagen, la sexta del paso, que representa a un esclavo etíope que sujeta la palangana con la que Poncio Pilato se lava las manos. La nueva escultura será presentada este viernes a las 20.30.

Otras cofradías como la de la Soledad, el Amor o los Ramos ya han comenzado con el montaje de sus pasos. La primera, además, celebra este domingo su festividad del Domingo de Lázaro, en la ermita del Calvario.