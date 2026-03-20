La Diputación de Cáceres lanza el mayor plan formativo de su historia para más de 4.000 trabajadores

La Diputación de Cáceres pondrá en marcha "el mayor esfuerzo formativo de su historia". Así lo destacó Javier Prieto, alcalde de Piornal y diputado delegado de Asistencia a Entidades Locales y Formación, durante la presentación de los nuevos planes de capacitación dirigidos tanto al personal de la institución provincial como a trabajadores de ayuntamientos, mancomunidades y cargos electos de la provincia.

Prieto enmarcó esta iniciativa en un objetivo claro: reforzar la profesionalización de la administración local y adaptar sus servicios a una sociedad en constante cambio. En conjunto, la oferta superará las 230 acciones formativas, alcanzará a más de 4.000 participantes y sumará más de 3.500 horas de formación.

El diputado provincial subrayó que no se trata solo de un plan al uso, sino de "un verdadero ecosistema de capacitación pública" con el que la institución pretende mejorar la preparación de sus empleados, apoyar a los consistorios y reforzar la gestión política en toda la provincia.

Relevo generacional e inteligencia artificial

Uno de los ejes principales será el plan propio de formación de la Diputación, concebido como herramienta de transformación interna. Este programa alcanzará las 128 ediciones, con unos 2.300 empleados públicos participantes y 1.764 horas de formación. Según explicó Prieto, el objetivo no es solo ampliar cifras, sino "orientar la formación hacia necesidades estratégicas" de la institución.

Entre esas líneas de trabajo destacó, en primer lugar, la gestión del relevo generacional. La Diputación afronta en los próximos años la jubilación de numerosos trabajadores, por lo que se busca que "la experiencia acumulada durante décadas no se pierda" y pueda transmitirse a las nuevas incorporaciones. En ese contexto, Prieto tuvo palabras de reconocimiento para Pedro, uno de los técnicos del área que se jubilará en los próximos meses y cuya trayectoria quiso agradecer públicamente.

Junto a ese relevo, el plan incorpora también la implantación de la inteligencia artificial como herramienta transversal en la administración. La Diputación quiere formar a su personal en un uso práctico de esta tecnología para agilizar tareas, automatizar procesos y mejorar la respuesta administrativa. A ello se suma un programa de postevaluación del desempeño, pensado para vincular la formación a las necesidades reales de cada empleado y diseñar itinerarios más personalizados.

El objetivo es garantizar una formación accesible en toda la provincia

El segundo gran bloque será el plan agrupado, dirigido a trabajadores de entidades locales de toda la provincia. Esta línea prevé cerca de 90 ediciones, alrededor de 1.900 participantes y unas 1.800 horas de formación. Su finalidad es garantizar que todos los municipios, con independencia de su tamaño, puedan acceder a contenidos de calidad en materias como digitalización, gestión pública, innovación o refuerzo de servicios esenciales.

A ese planteamiento se suma además una estructura formativa diseñada a partir de un análisis previo de necesidades. Según se expuso durante la presentación, la oferta se organiza en distintas áreas de conocimiento y presta especial atención a las nuevas tecnologías, a los contenidos legales, administrativos y financieros, así como a un bloque cada vez más relevante de competencias blandas. En este apartado se incluyen materias vinculadas a la comunicación, el liderazgo o el trabajo en equipo, consideradas claves para mejorar el funcionamiento interno de las administraciones y la atención que se presta a la ciudadanía.

La metodología también busca adaptarse a la realidad territorial de una provincia extensa y dispersa. Por eso, una parte importante de la programación se desarrollará con apoyo de herramientas digitales y fórmulas semipresenciales. La Diputación seguirá utilizando su aula virtual para impartir cursos en formato B-Learn y complementará esa oferta con acciones formativas deslocalizadas fuera de la capital provincial, con la intención de facilitar el acceso a empleados públicos de todo el territorio.

La orientación de esa formación, será eminentemente "práctica y adaptada al aprendizaje de personas adultas", tal y como indicó Javier Lemus, jefe del Departamento de Formación. La finalidad es que los trabajadores públicos refuercen competencias útiles en su día a día y puedan ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos.

Mejorar la toma de decisiones en cargos electos

El tercer pilar será la escuela de cargos electos, puesta en marcha durante esta legislatura y orientada a cerca de 1.700 responsables políticos de la provincia. La formación se centrará en áreas como liderazgo, comunicación, funcionamiento de las entidades locales, presupuestos, urbanismo o memoria democrática.

Prieto defendió especialmente este apartado al considerar que muchos alcaldes y concejales deben tomar decisiones complejas en ámbitos sensibles, a menudo con una gran exposición personal y jurídica. En ese sentido, señaló que este plan busca dotarles de más herramientas y conocimientos para afrontar situaciones delicadas, desde la disciplina urbanística hasta la gestión de emergencias, y reducir así errores derivados del desconocimiento.

El diputado provincial insistió en que el propósito final pasa por construir una administración más preparada, más innovadora y más próxima a la ciudadanía. A su juicio, la mejora de los servicios públicos empieza por contar con "trabajadores mejor formados y con cargos electos más respaldados" en el ejercicio de sus responsabilidades.

Con esta nueva programación, la Diputación de Cáceres quiere situar la formación como una pieza central de su acción institucional durante 2026 y reforzar su papel de apoyo técnico y organizativo a los municipios de la provincia.