La avenida de la Hispanidad de Cáceres instalará un radar fijo para mejorar la seguridad vial en los próximos meses

La seguridad en la avenida de la Hispanidad está cerca de cambiar para siempre. Rafa Mateos anunció este jueves, durante el turno de ruegos y preguntas y tras la cuestión del concejal de Vox Francisco Flores, que la vía va a contar con un radar fijo en los próximos meses cuya financiación se va a obtener a través del remanente de tesorería. El objetivo es que la velocidad de los vehículos disminuya durante la travesía.

Es la nueva medida que el Equipo de Gobierno va a adoptar después de los múltiples atropellos que han tenido lugar en la calle, donde es habitual que los conductores superen ampliamente la velocidad permitida. De hecho, hace unos meses tuvo lugar un accidente mortal cuando una persona atropelló mortalmente a una joven.

Galería | Así está la avenida de la Hispanidad de Cáceres en la actualidad /

Se trata de la última cuestión adoptada por el alcalde de la ciudad. En la zona ya se han ejecutado mejoras a través de la poda de árboles para que las iluminarias hagan mejor su trabajo, la instalación de un doble brazo en las farolas que alumbren a la acera para que los conductores tengan total conocimiento de los peatones que van por la vía. Además, en los próximos meses se van a instalar señales luminosas en los pasos de peatones y se va a trabajar para colocar pasos inteligentes a lo largo de este año.

Flores también ha cuestionado por la situación de los fondos para invertir en el poblado minero. El alcalde ha contestado que no conocen nuevos avances sobre la situación de ese dinero.