La infancia de Pedro Almodóvar en Cáceres: un colegio, un grupo musical y un cineasta siempre de moda con Broncano y 'Amarga Navidad'

Pedro Almodóvar, uno de los cineastas más célebres del cine mundial, está de promoción con su nueva película Amarga Navidad, y su presencia en la televisión española ha sido un verdadero evento. Este jueves, el director manchego fue uno de los grandes protagonistas de La Revuelta, el programa de David Broncano. En una noche histórica, Almodóvar se sentó a charlar con Broncano sobre su visión del cine, anécdotas de su carrera, y detalles inéditos de su vida.

La entrevista, marcada por el humor y momentos sorprendentes, fue uno de los picos más altos en la emisión del programa, que superó en audiencia a El Hormiguero, algo que no ocurría desde el 1 de diciembre de 2025. La Revuelta cosechó una media de 1.595.000 espectadores, con una cuota de pantalla del 13,5%, superando por poco a su competencia, que quedó en 12,9%. Almodóvar, conocido por su carácter directo, no dudó en aportar su aguda mirada sobre la dirección de cine, además de sorprender a todos al corregir un plano de cámara durante la emisión, demostrando su ojo crítico incluso fuera del set de rodaje.

Sin embargo, lo que muchos no conocen es que el director de Todo sobre mi madrey Hable con ella tiene una conexión especial con Cáceres, una ciudad que fue clave en su adolescencia y que marcó una etapa formativa en su vida. En 1965, con solo 15 años, Pedro Almodóvar llegó a Cáceres para estudiar en el internado del colegio San Antonio de Padua, donde cursó 5º y 6º de bachillerato. El joven Almodóvar, oriundo de Calzada de Calatrava, se trasladó a la ciudad debido a que su padre trabajaba en Madrigalejo y sus padres decidieron que continuara allí sus estudios.

Durante su estancia en el internado, Almodóvar no solo se dedicó a los estudios, sino que también empezó a forjar sus primeros pasos en el mundo de la música. En Cáceres, formó el grupo musical Los Santos, junto a sus compañeros Paco Martín y los ya fallecidos Curro Álvarez y José María Jiménez Campos. El grupo versionaba temas de The Beatles, The Rolling Stones y otros iconos musicales de la época. Ensayaban en una de las clases del colegio, lo que permitía a Almodóvar experimentar su primera conexión con el arte y la escena.

Además de la música, Almodóvar se adentró en el cine, gracias a la mítica sala Capitol, donde pasó muchas tardes viendo películas. Años después, ya consagrado como cineasta, recordaría en el fanzine Rita esa etapa en Cáceres con una mirada irónica, haciendo referencia a la ciudad como un lugar donde "había demasiada gente pija y poco vicio". Sin embargo, para él, esas vivencias se convirtieron en una base creativa que influyó en su forma de ver el mundo y en su estilo cinematográfico, tan característico de su carrera.

"Amarga Navidad": Un nuevo proyecto que promete emocionar

En este contexto de promoción, el cineasta también presenta su esperada película Amarga Navidad, que llega este viernes 20 de marzo a las salas de cine. Con un reparto de lujo encabezado por Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia y Aitana Sánchez-Gijón, la película cuenta la historia de una directora de publicidad que enfrenta la muerte de su madre, mientras su vida se entrelaza con la de un cineasta, sin que quede claro el límite entre la realidad y la ficción.

Esta producción de El Deseo es, sin lugar a dudas, una de las películas más esperadas del año, y Almodóvar no ha dudado en incluir elementos de su propia vida y su visión del cine, creando un autorretrato nada complaciente. Amarga Navidad promete explorar temas como el duelo, la amistad y la identidad, con el sello personal de Almodóvar, quien sigue buscando en su pasado las claves para avanzar en su carrera y su creatividad.

Con el estreno de Amarga Navidad, Almodóvar vuelve a demostrar por qué es uno de los grandes referentes del cine contemporáneo. Desde su paso por Cáceres, hasta su visión del arte y la vida, el director sigue llevando sus experiencias y emociones a la gran pantalla, con una capacidad única para transformar lo personal en universal.