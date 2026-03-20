Iris Jugo, coordinadora de Cáceres 2031, tras pasar el primer corte: "Es el momento de consolidar lo que hemos construido y proyectarlo con una verdadera dimensión europea"

Cáceres ha dado un paso decisivo en su camino para convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031 al superar el primer corte del proceso, avanzando junto a otras tres ciudades. La segunda fase se llevará a cabo en diciembre de este año, momento en el que se profundizará y ampliará el proyecto presentado. Para conocer de primera mano cómo se está preparando la ciudad y qué retos y estrategias se plantean de cara a esta etapa, hemos hablado con Iris Jugo, coordinadora de la candidatura, quien nos detalla el trabajo realizado hasta ahora, los proyectos culturales previstos y los objetivos que persiguen para consolidar la propuesta de Cáceres en el ámbito europeo.

Iris Jugo. / Carlos Gil

-¿Cuál considera que ha sido el factor clave para que Cáceres haya alcanzado este punto del proceso?

-No hay un único motivo. En primer lugar, es fundamental ajustarse bien a lo que te piden y a cómo te van a evaluar, entendiendo con claridad las líneas marcadas. Más allá de una razón concreta, ha sido clave identificar qué es especial en nuestra ciudad y en nuestra región, cómo se combina con ese lenguaje y ese viaje europeo, y qué agentes se activan, o ya están activados, para hacerlos partícipes desde esta primera fase. Todo eso ha sido, sin duda, determinante. Ahora estamos a la espera del informe del panel de expertos, que llegará en aproximadamente un mes. Previamente se hizo un trabajo muy sólido en aspectos como la unión política y la figura del consorcio, que aporta estabilidad financiera y una visión estratégica a largo plazo. Paralelamente, hemos ido diseñando la estrategia cultural de la ciudad, pasando de organizar eventos puntuales a pensar en el largo plazo. Hemos trabajado con expertos y asesores europeos con experiencia en otras capitales europeas de la cultura, que nos han guiado durante el proceso. También hemos desarrollado una intensa labor de relación con otras ciudades e instituciones, incluyendo visitas a Bruselas y encuentros con la oficina de Extremadura allí. Es difícil concretarlo en un solo factor, porque ha sido un trabajo continuo en el que todo ha sumado, desde los eventos con la ciudadanía hasta los contactos y las visitas internacionales. Creo que es una candidatura muy honesta, lo que se ve es lo que hay, y lo que hay es muy valioso y está lleno de ilusión. No se trata de un esfuerzo de unos pocos, la ciudadanía lo respalda y el ecosistema artístico está preparado.

-¿Cuáles son los aspectos que consideráis que debéis seguir mejorando o puliendo de cara a diciembre?

-Lo primero es esperar a que nos llegue el informe elaborado por los expertos, que nos han indicado que recibiremos en aproximadamente un mes. A partir de ahí, tendremos que seguir afinando varios aspectos, por ejemplo, desarrollar mecanismos de evaluación más sólidos, definir cómo vamos a medir el impacto de cara a 2031, plantear de qué manera vamos a implicar a las personas mayores y cómo vamos a trabajar con los jóvenes. También será importante concretar el presupuesto operativo definitivo y perfilar una propuesta cultural lo suficientemente atractiva como para que personas de ciudades como París, Budapest o distintos puntos de Italia quieran venir a Cáceres en el año 2031.

-Imagino que ya tenéis proyectos culturales cerrados o al menos definidos de cara a diciembre. ¿Cuáles tenéis previsto desarrollar?

-Ahora tenemos que hacer una evaluación de cómo ha ido todo este periodo, ya que hemos desarrollado acciones de capacitación de distintas formas y en diferentes lugares. Es importante analizar qué necesita realmente el sector artístico y creativo y empezar a trabajar para que todos avancemos bajo un mismo concepto de transcultura, evitando que se convierta en una suma de eventos aislados. Además, tenemos por delante retos inmediatos, como viajar a Malta para presentar un proyecto, y también es el momento de concretar una propuesta muy potente. Mientras tanto, seguimos trabajando en actividades, hoy, por ejemplo, hemos organizado un concierto de músicos internacionales dirigido a personas mayores, y tenemos previsto realizar una acción con motivo del Día Internacional de la Danza, siempre apostando por propuestas en la calle y abiertas a toda la ciudadanía. A partir de ahí, la estrategia final quedará más definida una vez recibamos el informe de los expertos.

-Cáceres es una ciudad con una clara vocación por los planes en abierto y en grandes espacios. ¿Considera importante aprovechar y poner en valor todos estos espacios naturales con los que cuenta la ciudad?

-El entorno natural con el que contamos es realmente extraordinario, y además la ciudadanía responde muy positivamente, a la gente le encanta este tipo de propuestas y participa activamente.

Iris Jugo. / Carlos Gil

-¿Percibes a la ciudadanía de Cáceres volcada con la candidatura? ¿Cómo dirías que están de ánimo tras haber superado el primer corte?

-Durante muchos meses nos comparaban constantemente con la candidatura de 2016, y nosotros explicábamos que los mecanismos habían cambiado mucho y que, ahora, lo que se requiere es un trabajo mucho más técnico. Por eso, hemos ido desarrollando proyectos aquí y allá, pero sin "agitar las calles" ni hacer grandes movilizaciones. Esto va a cambiar un poco en la siguiente fase, cuando venga la visita de los expertos, los diez especialistas que han estado evaluando tendrán que recorrer la ciudad, analizar cómo la estamos construyendo y cómo estamos trabajando. Ese será el momento en el que todos tendremos que participar de manera mucho más visible y activa.

-¿Cuál considera que es el mayor desafío al que se enfrentan a partir de este momento?

-Creo que ya hemos empezado a trabajar mucho en conjunto, pero aún nos falta que el sector artístico comprenda que la programación tiene que pensarse hasta 2031, y eso no es sencillo. Muchas personas se emocionan, y es maravilloso que quieran formar parte de esto, pero todavía les falta tener la perspectiva europea necesaria. Nos cuesta pensar a largo plazo y entender que nuestro objetivo es unificar esfuerzos, trabajar bajo un mismo concepto y, poco a poco, ir colocando "piedrecitas" que construyan el mosaico completo. Además, estamos avanzando en activar toda la región, porque esto no es solo un proyecto de ciudad, sino regional. Tenemos que identificar cómo extender la red que estamos creando con artistas y públicos, y aunque ya hemos trabajado en ideas concretas, queda mucho por perfilar. El apoyo de toda la región ha sido increíble, hemos puesto la primera capa, pero ahora toca consolidarla. También hemos comenzado a trabajar con redes europeas, y por eso próximamente nos desplazaremos a Chipre para un encuentro entre ciudades. Es el momento de hacer florecer lo que ya hemos plantado y de ampliarlo aún más, con la ambición de que todo cobre una dimensión realmente europea.