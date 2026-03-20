Lances de Futuro gestionará la plaza de toros 'Era de los Mártires' de Cáceres durante dos años más

La empresa Lances de Futuro volverá a gestionar la plaza de toros 'Era de los Mártires' durante los dos próximos años. El Ayuntamiento de Cáceres avanza en el proceso de adjudicación para la gestión y explotación del coso taurino y, durante la apertura de sobres y la evaluación de las solicitudes presentadas en el procedimiento restringido, la Mesa de Contratación ha decidido no admitir la propuesta de la otra empresa que concurría, Mar Toros, al no cumplir con los requisitos de solvencia técnica exigidos en el pliego de condiciones.

Galería | Oda al toreo de Ferrera en Cáceres y triple puerta grande / Carlos Gil

El criterio clave para su exclusión fue la falta de experiencia acreditada en la gestión de plazas de toros de primera y/o segunda categoría, un requisito fundamental en el pliego. Aunque la empresa presentó un certificado que lo acreditaba en la organización de novilladas, se consideró que dicha actividad no cumplía con los estándares de solvencia exigidos, ya que los trabajos realizados no eran equivalentes a los que establece el contrato para la gestión de espectáculos taurinos de categoría superior.

Cumplimiento de los requisitos

Por otro lado, Lances de Futuro, sí cumplió con todos los requisitos y fue seleccionada para continuar en el proceso. La empresa será invitada formalmente a presentar su proposición dentro del plazo establecido de diez días, según lo dispuesto en la legislación vigente. Cabe recordar que esta firma fue la encargada de devolver los toros a Cáceres en 2024 y que gestionó los festejos también en 2025. Además, este año está siendo uno de los más importantes en la historia de la empresa gestionada por José María Garzón porque también han logrado la concesión de la Real Maestranza de Caballerías de Sevilla.

Este avance en el proceso de concesión marca un paso más hacia la organización de los festejos taurinos para las temporadas 2026 y 2027 en la plaza de toros de Cáceres. En cuanto a los detalles del contrato, se especifica que el adjudicatario deberá gestionar, entre otros aspectos, los servicios de almohadillas, bares, y publicidad, y garantizar la celebración de al menos tres eventos taurinos: dos corridas de toros y una novillada con picadores.

Debate político

La concesión de los toros de este año ha generado un importante debate político porque el ayuntamiento ha decidido doblar la subvención: de los 40.000 euros por año que invertía en el anterior contrato ha pasado a 80.000. Los partidos de izquierda han criticado esta decisión, mientras los de derecha la han defendido. La última vez, en el pleno del pasado jueves, cuando se aprobó la adhesión de la ciudad a la Red de Municipios Taurinos de Extremadura.

Este nuevo contrato incluye, además, un número mínimo de tres festejos durante toda la temporada: dos corridas de toros a celebrar en la Feria de San Fernando y una novillada con picadores que podría ser en cualquiera de las festividades de la ciudad (se añaden San Miguel y San Jorge).

Cáceres recuperó los toros en 2024 tras una rehabilitación in extremis de la plaza de toros, que había pasado cinco años cerrada. Celebró cuatro festejos taurinos en los últimos dos años y la aceptación fue enorme: logró tres llenos de 'no hay billetes'. Todas las citas fueron en la Feria de San Fernando y hasta Cáceres se desplazaron figuras de primer nivel como Morante de la Puebla, Roca Rey, Emilio de Justo, Juan Ortega o Alejandro Talavante.