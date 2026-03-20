Muere en Cáceres Juan José Moreno Doncel, 'la voz de oro de Extremadura'

Cáceres despide a Juan José Moreno Doncel, periodista muy querido en la ciudad y conocido popularmente como 'la voz de oro de Extremadura'. Histórico vecino de la calle Villalobos, en lo que antaño fuera el arrabal cacereño, ha fallecido a los 74 años de edad.

Durante años, su voz acompañó a los oyentes desde la radio, convirtiéndose en una de las más reconocibles del panorama local y regional. Cercano, elegante y siempre respetuoso con su profesión, dejó una huella profunda tanto en sus compañeros como en varias generaciones de cacereños. "Me llamo Juan José Moreno Doncel para servirle a Dios y a usted", era una de sus frases más célebres.

Juan José Moreno Doncel. / Redes sociales Jeremías Clemente Simón

Vinculado a Radio Nacional de España, donde se jubiló, y a la vida cultural de la ciudad, también participó en numerosos actos como presentador, donde demostró su estilo sobrio y su capacidad para conectar con el público.

También ha estado ligado a la Semana Santa y al templo de Santiago, donde durante 32 años ha sido camarero del paso de la Exaltación de la Cruz (Calvario vacío), que sale cada Madrugada de Viernes Santo en la emblemática procesión del Nazareno.

"Ha muerto Juan José Moreno Doncel, la voz de oro de Extremadura. Compañero, amigo y hermano. No tengo palabras", ha escrito su colega Jeremías Clemente Simón.

Con su fallecimiento, Cáceres pierde no solo a un periodista, sino a una de sus voces más emblemáticas. Su recuerdo permanecerá ligado para siempre a la historia reciente de la ciudad.