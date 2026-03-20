Obituario
Muere en Cáceres Juan José Moreno Doncel, 'la voz de oro de Extremadura'
El periodista cacereño Juan José Moreno Doncel, reconocido por su trayectoria en Radio Nacional de España en Extremadura, ha dejado una profunda huella en la ciudad, especialmente entre sus compañeros y las nuevas generaciones
Cáceres despide a Juan José Moreno Doncel, periodista muy querido en la ciudad y conocido popularmente como 'la voz de oro de Extremadura'. Histórico vecino de la calle Villalobos, en lo que antaño fuera el arrabal cacereño, ha fallecido a los 74 años de edad.
Durante años, su voz acompañó a los oyentes desde la radio, convirtiéndose en una de las más reconocibles del panorama local y regional. Cercano, elegante y siempre respetuoso con su profesión, dejó una huella profunda tanto en sus compañeros como en varias generaciones de cacereños. "Me llamo Juan José Moreno Doncel para servirle a Dios y a usted", era una de sus frases más célebres.
Vinculado a Radio Nacional de España, donde se jubiló, y a la vida cultural de la ciudad, también participó en numerosos actos como presentador, donde demostró su estilo sobrio y su capacidad para conectar con el público.
También ha estado ligado a la Semana Santa y al templo de Santiago, donde durante 32 años ha sido camarero del paso de la Exaltación de la Cruz (Calvario vacío), que sale cada Madrugada de Viernes Santo en la emblemática procesión del Nazareno.
"Ha muerto Juan José Moreno Doncel, la voz de oro de Extremadura. Compañero, amigo y hermano. No tengo palabras", ha escrito su colega Jeremías Clemente Simón.
Con su fallecimiento, Cáceres pierde no solo a un periodista, sino a una de sus voces más emblemáticas. Su recuerdo permanecerá ligado para siempre a la historia reciente de la ciudad.
- Folder ya está en Cáceres, lista para abrir en Gil Cordero: 'Nos viene muy bien otra franquicia nacional en el barrio
- Cierra la ITV del polígono de Capellanías en Cáceres
- Corte total de la A-66 y desvío por Cáceres este sábado por las obras de la nueva autovía A-58
- La autovía Cáceres-Badajoz comienza por los bordes... sin fecha para su final
- La nueva ITV de Cáceres arrancará en Capellanías, pero apunta a una sede de mayor capacidad
- Una carta rememora el Cáceres de los años 70: bares, pubs y la vida universitaria con la sinfonola del Bar Amador
- La propuesta más ambiciosa para el futuro autobús urbano de Cáceres plantea crear una nueva línea circular y suprimir la 6
- Casar de Cáceres se prepara para vivir una noche única con la Orquesta Panorama