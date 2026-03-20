El parpadeo de una farola desespera a vecinos de Nuevo Cáceres: "Así es imposible conciliar el sueño"

El descanso nocturno se ha vuelto complicado para algunos vecinos de la barriada de Nuevo Cáceres por el parpadeo constante de una farola en la avenida Pierre de Coubertain, frente a la comisaría de la Policía Nacional. Una situación que, según afirman, se prolonga desde hace más de una semana y está generando molestias continuas.

Una de las afectadas, María José Carapeto, ha mostrado su malestar por este problema, que, según explica, les impide descansar incluso con todo cerrado. "La farola se enciende y se apaga sin parar, y así es imposible conciliar el sueño", lamenta la vecina, que asegura además haber trasladado ya la incidencia al Ayuntamiento de Cáceres mediante un escrito, sin que hasta el momento haya obtenido respuesta.

Otra vecina de la zona, Montaña Baz, propietaria de la multitienda La Malva, ha explicado que la incidencia afecta a una farola situada bajo su vivienda. "Durante el día no se nota, pero por la noche la luz no deja de apagarse y encenderse. Además, al tratarse de luces LED, resulta bastante molesta", ha indicado, una situación que le ha llevado a cambiar ciertos hábitos. "Estos días me veo en la necesidad de bajar la persiana, cuando a mí me gusta tenerla abierta", ha señalado.

Un precedente similar

Según ha asegurado Montaña, no es la primera vez que se registra un problema similar en la misma avenida. "Otra de las farolas de ese tramo estuvo meses así. Lo publiqué en redes sociales y poco después lo solucionaron", ha apuntado. A la vista de este precedente, la vecina confía en que en esta ocasión la respuesta sea más ágil. "Espero que esta vez no tarden tanto en solucionarlo porque acaba siendo muy incómodo por la noche", ha añadido.