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La pastelería La Casa del Goloso cierra en la calle Rodríguez Moñino de Cáceres pocos meses después de abrir

El cierre de La Casa del Goloso en la céntrica calle Rodríguez Moñino reduce la ocupación comercial, aunque DKV se instalará en las próximas semanas en el local que antes ocupaba AXA

Cierre de La Casa del Goloso en Cáceres.

Cierre de La Casa del Goloso en Cáceres. / E. P.

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La calle Rodríguez Moñino despide a uno de los establecimientos que acababan de llegar al corredor comercial. Apenas unos meses ha durado la aventura de la pastelería La Casa del Goloso en la céntrica avenida. Había sido uno de los últimos en instalarse y, de hecho, pasaron varios meses de obras desde que anunciaron su llegada hasta que finalmente abrieron. Colocaron un gran cartel anunciativo y generaron una gran expectación que, en parte, estaba siendo correspondida por los viandantes.

Sin embargo, hace apenas unos días han decidido bajar la persiana. Según cuentan, van a centrar todos sus esfuerzos en el otro negocio que tienen en la calle General Ezponda, en el entorno de la plaza Mayor.

El de la pastelería se estaba convirtiendo en un negocio al alza en Cáceres, y así lo demuestra el número de establecimientos dedicados a esta especialidad: Sana Locura, Santa Gloria, Chef Alia Pastry Shop, Imperial, La Tradición o Monte Bianco.

Impacto

La Casa del Goloso no ha tenido el impacto esperado en la calle Rodríguez Moñino, un espacio importante del centro comercial de la ciudad, sobre todo tras su reforma. Esta actuación tuvo un coste de unos 370.000 euros y fue acometida con fondos propios de la Diputación de Cáceres a cargo de la empresa Asfaltos y Aglomerados Santano. La vía ahora cuenta con dos zonas diferenciadas. En una de ellas, próxima a la calle Maluquer, dispone de un carril de doble sentido por el que pueden circular con su coche únicamente los residentes para acceder a los garajes. La otra es de uso exclusivo para los peatones e integra zonas de arbolado para ofrecer un mayor espacio de sombra.

DKV

La calle estaba casi al completo. Tenía 17 de 18 locales comerciales completos. El cierre de este local iba a bajar el gran porcentaje del 94% de ocupación. Sin embargo, el otro establecimiento que estaba vacío (que había sido ocupado con anterioridad por la empresa AXA), ya ha comenzado la preparación del espacio para la aseguradora DKV, que abrirá en los próximos meses en la calle.

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Abre la aseguradora DKV en la calle Rodríguez Moñino.

Abre la aseguradora DKV en la calle Rodríguez Moñino. / E. P.

A la espera de que el antiguo local de La Casa del Goloso sea gestionado por otra empresa, Rodríguez Moñino sigue mostrando su músculo comercial ante los miles de viandantes que pasan cada día por allí. Casi todo son empresas locales que no paran de trabajar e innovar a diario creando campañas de impulso para sacar adelante sus negocios en el entorno del paseo de Cánovas.

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