La peluquera Leticia Vega reclama un protocolo de aviso más eficaz para cortes de agua en Camino Llano de Cáceres

Leticia Vega, una peluquera de la calle Camino Llano, en Cáceres, denuncia este jueves las pérdidas provocadas por un corte de agua que, según cuenta, se produjo entre las 9.00 y las 12.00 horas con un aviso que considera insuficiente para reorganizar su actividad. Explica que conoció la interrupción del suministro al ver un cartel en la calle al salir de trabajar el día anterior.

La trabajadora señala que tuvo que llamar este miércoles por la tarde a todos los clientes que tenía citados para la mañana, pedir disculpas y tratar de recolocarlos a partir del mediodía. "No todos pudieron cambiar su hora, por lo que algunos servicios se perdieron", cuenta. Según indica, en su negocio las citas suelen cogerse con unos 15 días de antelación, por lo que cualquier alteración del servicio complica de forma notable la agenda.

Vega reclama que este tipo de actuaciones se comuniquen "por lo menos 24 o 48 horas" antes, especialmente en el caso de negocios que dependen del agua para poder trabajar. A su juicio, no se trata solo de una molestia puntual, sino de una incidencia que afecta directamente a la actividad económica y a la relación con la clientela.

Incidencias previas

La peluquera asegura además que no es la primera vez que se encuentra con esta situación. "En otras tres o cuatro ocasiones, cuando llegué al local, descubrí que no tenía agua", relata. En esas circunstancias, explica, se queda sin poder prestar servicio y asume el malestar de unos clientes que no pueden ser atendidos pese a tener cita concertada.

También dice que contactó con el servicio responsable del suministro para trasladar su queja y pedir una solución alternativa cuando se produzcan este tipo de incidencias, aunque sostiene que no obtuvo una respuesta satisfactoria. Entre las opciones planteadas, menciona la posibilidad de facilitar algún sistema provisional de abastecimiento.

La afectada insiste en que el problema no se limita al corte de tres horas de este jueves, sino a la falta de previsión con la que, a su entender, se gestionan estas interrupciones en una zona con actividad comercial. Por ello, reclama un protocolo de aviso más eficaz que permita a los negocios reorganizar su jornada con tiempo suficiente y reducir el impacto económico de cada incidencia.