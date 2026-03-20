PP y Vox escenifican su buena armonía para el presupuesto de Cáceres y aprueban un plan para mejorar la barriada de Aldea Moret

El PP y Vox escenificaron este jueves su buena sintonía en el Ayuntamiento de Cáceres a través de la aprobación de la moción presentado por el partido liderado por Eduardo Gutiérrez para la elaboración de un Plan de Actuación Integral en la barriada de Aldea Moret para coordinar actuaciones, optimizar recursos y establecer una hoja de ruta orientada a la mejora progresiva de la barriada y al refuerzo de la cohesión social. Esta aprobación llega en plena negociación por los presupuestos de la ciudad para este 2026.

La moción salió adelante con los votos a favor de los dos partidos de derecha. Sin embargo, Unidas Podemos lo rechazó y el PSOE se abstuvo. Ambos presentaron enmiendas que fueron denegadas. Los primeros intentaban -según Consuelo López- incluir un proyecto piloto de servicio de asistencia a domicilio a familias monomarentales sin recursos de conciliación alternativa, la rehabilitación de viviendas de titularidad municipal aplicando criterios de eficiencia energética y el refuerzo de los servicios sociales para apoyar a los vecinos en sus trámites con la administración.

Eduardo Gutiérrez y Paco Flores, concejales de Vox. / Carlos Gil

Por su parte, los socialistas, a través de la portavoz Belén Fernández, pidieron concretar más las inversiones y demandaban trabajar en la rehabilitación de viviendas municipales, una línea de fondos para la retirada de amianto de los tejados o la solicitud para que la Junta de Extremadura actúe en el colegio Gabriel y Galán.

Por su parte, Ángel Orgaz (PP) ha anunciado que votarían a favor de una política que mire por Aldea Moret y por todos los barrios y ha subrayado que, cuando finalice el mandato, habrán ejecutado más de 21 millones de euros por todos los barrios de la ciudad.

Durante la presentación de la moción, Paco Flores (Vox) recordó que Aldea Moret es uno de los barrios con mayor historia e identidad de la ciudad y en él confluyen retos relacionados con el empleo, la formación, la situación de algunas viviendas, la formación o la convivencia vecinal. También ha solicitado que exista participación activa de los propios vecinos y empresarios.

Ediles del PP, este jueves en el pleno. / Carlos Gil

PP y Vox dan el visto bueno a la moción y se comprometen al estudio de la dotación presupuestaria necesaria para su desarrollo, así como las posibles vías de financiación y colaboración con otras administraciones públicas. Además, se pondrá en marcha un órgano de coordinación y seguimiento del plan que permitan evaluar los resultados de forma periódica.

El PSOE no saca adelante su moción

La moción del PSOE, relativa al impulso del comercio de proximidad, salió adelante. Solamente lograron sus propios votos a favor y los de Unidas Podemos tras aprobar una enmienda para que se incluyera la prohibición de reconvertir locales comerciales en pisos turísticos. PP y Vox votaron en contra. Durante el debate, se aseguró que la ciudad cuenta con unos 400 establecimientos sin actividad.

Los socialistas, en su bancada, este jueves. / Carlos Gil

La concejala socialista Lourdes García criticó que el Gobierno local "no ha hecho nada en estos años por el comercio" y "se está gobernado de espaldas a ellos y sin tener en cuenta sus opiniones", mientras que el concejal de Comercio, Jorge Suárez, defendió el trabajo realizado con campañas de apoyo e inversiones en zonas comerciales como peatonalización de calles e instalación de toldos de cara al verano. También demandó que el PSOE propusiese inicativas en las comisiones correspondientes.

García pidió un "compromiso real" del Gobierno local con el sector del comercio ante la "desconexión total" que existe ahora, ya que "no hay encuentros ni reuniones", ni se ponen en marcha campañas de promoción o ayudas económicas para la modernización o dinamización del comercio local, así como espacios como el Mercado de Ronda del Carmen que sigue sin despegar en su actividad.

Consuelo López y Álvaro Jaén, durante el pleno. / Carlos Gil

También solicitó más compromiso presupuestario por lo que ha sugerido a PP y Vox que aumenten la partida en el caso de que lleguen a un acuerdo para sacar adelante las cuentas de 2026. En este sentido, recordó que el PSOE propuso que se subiera la cuantía a 100.000 euros, pero no se han ejecutado inversiones con cargo a esta partida.