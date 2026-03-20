'Valor sentimental' llega a Cáceres: cine, poesía infantil y magia para un día cultural completo

Tres opciones para disfrutar en la ciudad.

La Filmoteca proyecta 'Valor sentimental', un aclamado drama sobre conflictos familiares

La Filmoteca de Extremadura acogerá el próximo 20 de marzo, de 19.30 a 21.00 horas, la proyección de Valor sentimental, un drama que profundiza en las complejas relaciones familiares. La película narra la historia de Nora y Agnes, dos hermanas que, tras la muerte de su madre, se reencuentran con su padre, Gustav Borg, un prestigioso director de cine con el que mantienen una relación distante. Borg ofrece a Nora, actriz de teatro, un papel en su nueva película, pero ella lo rechaza. Sin embargo, pronto descubre que el papel ha sido asignado a una joven estrella de Hollywood, lo que añade tensión a la ya complicada dinámica familiar. A partir de ese momento, ambas hermanas deberán enfrentarse a su vínculo con su padre y a la presencia de la actriz estadounidense, que irrumpe en su vida en un momento especialmente delicado.

El Palacio de la Isla acoge una actividad infantil por el Día Mundial de la Poesía

El próximo 20 de marzo a las 18.00 horas, el Palacio de la Isla será escenario de la actividad infantil La guardiana de los versos, organizada con motivo del Día Mundial de la Poesía. La propuesta, dirigida a los más pequeños, combina cuentacuentos, teatro y poesía en una experiencia lúdica y participativa que busca acercar el género poético al público infantil. A través del juego, el ritmo y la interpretación, la actividad pretende despertar el interés por los versos y fomentar una relación positiva y emocional con la palabra. Con una duración aproximada de una hora, esta iniciativa ofrece una oportunidad para que niños y familias disfruten de la poesía de una manera creativa y entretenida.

El Gran Teatro de Cáceres acoge la Gran Gala de Magia 'Cáceres Mágico'

'Cáceres Mágico' regresa con fuerza y dará comienzo este viernes con su esperada Gran Gala de Magia, que se celebrará a las 20.30 horas en el Gran Teatro de Cáceres. El espectáculo reunirá a algunos de los mejores ilusionistas del panorama nacional, como Gonzalo Mateos, Roberto Calle, Rubén Silva y Juan Colás, quienes ofrecerán una noche llena de asombro y entretenimiento para todos los públicos.

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La programación continuará los días siguientes con propuestas para todas las edades. El 21 de marzo por la mañana, el espectáculo familiar de Luigi Ludus llevará la magia a abuelos y niños, mientras que por la noche será el turno de 'El Poderoso Drama', del ilusionista Max Verdié. El festival se cerrará el domingo 22 de marzo con una Jam Mágica en la Sala Ateneo, en la que participarán artistas como Sergio Barquilla, Fernando Flores y Lola Mentó, además de una presentación mágica en la Sala Maltravieso. Durante todo el fin de semana, Cáceres se convertirá en un punto de encuentro para los amantes de la magia, con actividades pensadas para disfrutar en familia.