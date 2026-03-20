Sergio Barquilla, mago en Cáceres, transforma la vida de padres e hijos con su proyecto 'Ohana'

Sergio Barquilla descubrió su pasión por la magia algo tarde, a los 18 años. La curiosidad le nació a través de su amigo, conocido como 'Mago Trejo', quien cada vez que se reunían con amigos realizaba trucos que captaban por completo la atención de Barquilla.

"Siempre me ha fascinado el circo y todo tipo de espectáculos. Un día, de repente, le pregunté a Trejo si esa profesión se podía aprender, y él me entregó una baraja y un libro. Así empecé poco a poco. Más adelante me fui a Granada a estudiar, y allí aprendí muchísimo, la ciudad tiene un aire realmente mágico. Me nutrí de los magos que conocí allí y, cuando regresé a mi tierra, Badajoz, ya tenía un nivel bastante avanzado. Fue entonces cuando decidí dedicarme de lleno a la magia y me inscribí en la Escuela Superior de Arte Dramático de Cáceres, donde comenzó todo de manera profesional".

Técnica y escena: la combinación clave para un mago

Para trabajar como mago, ¿qué se debe estudiar? Según el experto, es fundamental dominar tanto la técnica mágica como la parte escénica. La primera incluye aprender a hacer levitar una carta, realizar cambios sorprendentes o ejecutar trucos que asombren al público. Pero no basta con la técnica: también es imprescindible desarrollar habilidades escénicas, como moverse en el escenario, hablar con claridad, expresarse correctamente y vocalizar. Todo este entrenamiento escénico resulta clave para transmitir la magia de manera convincente. "Es difícil aprender a sentirse cómodo en el escenario solo de manera teórica, realmente se aprende con la experiencia".

'Ohana': magia para fortalecer el vínculo entre padres e hijos

Desde hace nueve años, Barquilla trabaja de manera independiente como mago. Además, ha comenzado a escribir cuentos infantiles y está inmerso en el proyecto 'Ohana', del cual ha sido pionero. Este proyecto se centra en enseñar magia a padres e hijos, combinando aprendizaje y diversión en familia. "Este proyecto nació a raíz del nacimiento de mi hija Cleo. Cuando ella llegó, el mundo de la familia cambió por completo y comprendí mucho mejor la importancia de la conexión y el vínculo familiar. De alguna manera, quise crear algo que no solo permitiera disfrutar de la magia, sino que también ayudara a que padres e hijos se conectaran entre sí. El proyecto es completamente online y comenzó hace poco más de un año. Cada semana envío correos con contenidos relacionados con la crianza, la magia, pasatiempos mágicos y pequeños trucos de magia. Además, de vez en cuando desarrollo cursos en los que padres y madres pueden hacer magia junto a sus hijos, en estos cursos es imprescindible la participación de ambos. El objetivo principal es que las familias pasen más tiempo juntas, reforzando su vínculo y complicidad. Actualmente, el proyecto cuenta con más de 1.400 familias participantes, muchas de ellas de España y Sudamérica".

Por último, Barquilla participará el viernes en la gala de la séptima edición de Cáceres Mágico, que se celebrará en el Gran Teatro de Cáceres y se extenderá durante todo el fin de semana, reuniendo a magos y aficionados de toda la región.