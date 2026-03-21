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Álex Clavero, humorista, antes de 'Mentes Peligrosas' en Cáceres: "Buscamos hacer reír y ofrecer un respiro frente a la tensión actual"

El espectáculo, protagonizado por Álex Clavero, David Cepo, Eva Hache y JJ Vaquero, llega a la ciudad con un formato dirigido al público adulto, combinando humor cercano y referencias fáciles de reconocer

Álex Clavero, humorista.

Álex Clavero, humorista. / El Periódico

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

El Palacio de Congresos de Cáceres acoge este sábado, 21 de marzo, la llegada a la ciudad del espectáculo de humor 'Mentes Peligrosas', protagonizado por los humoristas Álex Clavero, David Cepo, Eva Hache y JJ Vaquero. Con motivo de esta cita, Clavero ha conversado con este medio para ofrecer más detalles sobre el show.

Cartel oficial del espectáculo en Cáceres.

Cartel oficial del espectáculo en Cáceres. / Ataquilla

Comedia, improvisación y risas

"Llevamos más de un año girando por toda España con este espectáculo y la acogida está siendo muy buena. Con el equipo que formamos, ofrecemos un poco de todo: comedia pura en formato monólogo, improvisación e interacción con el público. Son dos horas de un auténtico bombazo de risas, que al final es nuestro principal objetivo. Estamos encantadísimos de poder estar ahora en Cáceres. Y me gustaría mandar un mensaje a toda la región, aunque por agenda estemos aquí, nos apasiona Extremadura".

Humor nostálgico e interacción con el público

Por otro lado, el humorista explica que el espectáculo está orientado principalmente a público adulto, ya que algunos de los contenidos y referencias podrían no resultar tan comprensibles para los más pequeños. En este sentido, subraya que el objetivo común del elenco es hacer reír y ofrecer un espacio de desconexión frente al clima de tensión actual, apostando por un humor cercano y reconocible. Asimismo, destaca el carácter costumbrista del show, con guiños a un humor nostálgico "de toda la vida", que recuerda a una especie de reunión de antiguos alumnos. A ello se suma la constante interacción con el público, un elemento muy presente en el formato actual y en el que tiene un papel destacado el humorista David Cepo.

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Finalmente, Clavero señala que el espectáculo cuenta con dos funciones programadas para este sábado, una a las 18.00 y otra a las 21.00. Para la sesión de la noche ya se han agotado las entradas, mientras que aún quedan plazas disponibles para la función de la tarde.

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