Cáceres acoge jornadas de Juventudes Socialistas sobre política internacional y el papel de la juventud

Las Juventudes Socialistas de Cáceres han arrancado este fin de semana sus Jornadas de Política Internacional con una apelación directa al pacifismo histórico del PSOE y con críticas a la Junta de Extremadura por su gestión en cooperación al desarrollo, según defendieron los intervinientes.

Un arranque con mensaje político

Cáceres acoge este fin de semana unas jornadas formativas, de encuentro y reflexión impulsadas por Juventudes Socialistas de la provincia para debatir sobre política internacional, geopolítica y el papel de la juventud en un contexto marcado por la guerra, la crisis humanitaria y el deterioro del clima democrático en distintos puntos del mundo.

En la apertura intervino la presidenta de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE cacereño, Lara Garlito, que situó el foco en la defensa de la paz y la convivencia frente al auge de los discursos belicistas. "Debemos defender la paz cuando otros empujan al conflicto", afirmó. También llamó a "defender la convivencia cuando otros dividen" y "defender la justicia cuando otros miran hacia otro lado".

Garlito enmarcó ese mensaje en la tradición histórica del socialismo español. A su juicio, el "No a la Guerra" no responde a una posición coyuntural, sino a una línea política de fondo vinculada a la historia del PSOE. "La historia del Partido Socialista es también una historia de pacifismo porque creemos que la política solo tiene sentido si sirve para mejorar la vida de la gente", ha señalado.

Críticas al clima internacional

Durante su intervención, la dirigente socialista tomó como referencia al biólogo Eduard Wilson para advertir de una visión del mundo que, según expuso, recurre a "emociones tribales" y a la deslegitimación de las instituciones. En ese marco, citó de forma expresa a Donald Trump y Vladimir Putin como exponentes de esa deriva.

Frente a ello, defendió que el socialismo debe reivindicar una alternativa basada en la paz, la justicia, la convivencia y la cooperación internacional. La idea central del acto inaugural fue precisamente esa: contraponer una agenda humanista y multilateral a los discursos que, según los participantes, alimentan la confrontación y el repliegue identitario.

El tono de las intervenciones conectó además con debates muy presentes en la agenda pública extremeña, desde la cooperación institucional hasta el posicionamiento político ante conflictos como el de Gaza. En ese terreno, los organizadores quisieron ligar la reflexión internacional con decisiones concretas de las administraciones más cercanas.

La Diputación saca pecho del 0,7%

Uno de los ejes del acto fue la defensa de las políticas de cooperación al desarrollo. El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, reivindicó el papel de la institución provincial y reclamó valentía a las organizaciones políticas para actuar ante las injusticias.

Morales sostuvo que no basta con denunciar y pidió "hacer política real" para contribuir a poner fin a situaciones injustas. En su intervención se refirió de forma expresa al "genocidio en Gaza perpetrado por Israel", una afirmación que formuló en el marco de su discurso político.

El dirigente provincial también destacó la labor de la entidad Sonrisas en Acción en ayuda humanitaria con población palestina en el sur del Líbano y en Palestina. Además, defendió que la Diputación cacereña destina el 0,7% de su presupuesto a cooperación y ayuda humanitaria, e instó al resto de administraciones a asumir ese mismo compromiso presupuestario.

La Junta, en el centro de las críticas

La secretaria general del PSOE de Cáceres, Belén Fernández, insistió en esa misma línea y cargó contra la gestión del Gobierno autonómico del PP. Según sostuvo, esta misma semana un encuentro con entidades del sector organizado por la Agrupación Local evidenció la "inacción" de la Junta de Extremadura en materia de cooperación y el cuestionamiento de estas políticas por parte de la derecha y la ultraderecha.

Fernández defendió unas políticas de cooperación "robustas y feministas" y vinculó esa apuesta con la necesidad de reforzar la democracia y las instituciones internacionales. "Queremos una Extremadura abierta, justa y comprometida con el mundo", afirmó.

La crítica política no se limitó, por tanto, al tablero internacional. También buscó aterrizar en la realidad extremeña, donde el PSOE provincial trató de confrontar su discurso con el del Ejecutivo autonómico a cuenta de la financiación de la cooperación y del peso que esta debe tener en la acción pública.

Juventud y participación frente a la "derechización"

El cierre de la sesión inaugural corrió a cargo de Irene Pozas, que puso el foco en el papel de la juventud progresista. Frente al debate sobre una supuesta derechización generalizada de las personas jóvenes, reivindicó la imagen de un salón lleno de asistentes dispuestos a formarse y comprometerse con valores democráticos.

Pozas defendió que la juventud no debe resignarse a ser espectadora de las crisis globales, sino asumir un papel activo en su análisis y transformación. Ese mensaje encaja con el espíritu de unas jornadas que pretenden combinar formación política, debate y activismo.

Durante la jornada de este sábado se celebran varias mesas de debate con voces del ámbito del periodismo, el activismo y la ciencia política. Entre los participantes figuran el periodista Gonzalo Delgado, autor de "El libro negro de Gaza"; la periodista y activista Khadija Amin, presidenta de la asociación de mujeres afganas "Esperanza de Libertad"; y las politólogas Lucía de Castro Revuelta y Cristina Pérez Claeys.

Acto final en el Paseo de Cánovas

La programación concluirá este domingo, 22 de marzo, con la performance participativa "Salvemos las democracias", coordinada por Marce Solís. La acción está prevista a las 12.00 horas en el Kiosco de la Música del Paseo de Cánovas de Cáceres.

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Con ese cierre en la calle, Juventudes Socialistas busca trasladar fuera del recinto de las jornadas su mensaje político: dar visibilidad a la voz de los jóvenes en defensa de la democracia, la justicia social y la paz. En un momento de fuerte polarización internacional, los organizadores reivindican desde Cáceres una respuesta asentada en el compromiso político, la cooperación y los derechos humanos.