Agenda cultural
Cáceres propone tres actividades para todos los públicos este sábado: talleres creativos, poesía y música
Un taller creativo en el 'Espacio Creación Joven', un encuentro poético en la Biblioteca Pública y un concierto tributo en Casa Palacchio
Tres opciones para todos los públicos, este sábado en la ciudad.
'Mujeres en Flor': un taller creativo para reconectar con la memoria a través del arte
El próximo 21 de marzo, de 10.30 a 13.30, el Espacio Creación Joven acogerá 'Mujeres en Flor', un taller creativo que invita a explorar las historias de mujeres y su vínculo con la tierra mediante la escritura, el dibujo y otras formas de expresión artística.
Durante la sesión, las participantes tendrán la oportunidad de crear su propio cuaderno de agricultora, un espacio íntimo donde sembrar palabras, recuerdos e ideas. La actividad combina cine, lectura y creación, generando un ambiente cercano y participativo en el que no se requiere experiencia previa. Este tipo de propuestas artísticas buscan cada vez más ofrecer espacios de bienestar emocional y conexión personal, utilizando la creatividad como herramienta de reflexión y autoconocimiento.
IV Encuentro Poético 'Ribera del Marco': un micro abierto para celebrar el Día Mundial de la Poesía
Este sábado, de 18.30 a 19.30, la Biblioteca Pública de Cáceres acogerá el IV Encuentro Poético 'Ribera del Marco', un espacio abierto para compartir versos, emociones y palabras con motivo del Día Mundial de la Poesía.
La actividad se plantea como un micro abierto, donde cualquier persona interesada podrá leer poemas propios o textos de autores que formen parte de su universo lector. No importa si se escribe poesía desde hace años o si simplemente emociona leerla en voz alta, el encuentro está pensado para quienes escriben y para quienes desean disfrutar y compartir la poesía en un ambiente cercano y participativo. El objetivo del encuentro es crear un espacio colectivo de escucha y creatividad, poniendo en valor la poesía como medio de expresión, diálogo y encuentro.
Concierto tributo 'M-Cano' en Casa Palacchio
Este sábado, de 18.00 a 19.30, la Casa Palacchio acogerá el concierto 'M-Cano', un tributo musical. El evento promete una experiencia única para los amantes de la música, combinando emoción, talento y la oportunidad de disfrutar de un repertorio selecto en un ambiente cercano y acogedor.
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