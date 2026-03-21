Cáceres renueva su imagen urbana para conmemorar el 40 aniversario como Ciudad Patrimonio de la Humanidad

El Ayuntamiento de Cáceres, a través de la Concejalía de Turismo, ha iniciado la renovación de varios soportes visuales repartidos por la ciudad con una nueva imagen centrada en la conmemoración del 40 aniversario de la declaración de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

La actuación se ha concretado, por ahora, en dos puntos muy visibles para quienes llegan o se mueven por la capital cacereña: la pasarela peatonal situada en la rotonda de la estación de Renfe y la pasarela de acceso al hotel V Centenario. Son enclaves de tránsito cotidiano, pero también lugares de primera impresión para muchos visitantes, de ahí el valor simbólico de la intervención.

Estrategia municipal

El concejal de Turismo, Ángel Orgaz, ha enmarcado esta medida en la estrategia municipal de promoción vinculada a una efeméride que el consistorio considera especialmente relevante para la ciudad. Según ha señalado, el objetivo es dar visibilidad durante todo 2026 a una conmemoración que apela directamente a uno de los principales activos de Cáceres: su reconocimiento patrimonial internacional.

"Seguimos dando pasos para poner en valor un acontecimiento de enorme importancia para Cáceres, como es su declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, una celebración que se extenderá a lo largo de todo el año 2026", ha afirmado Orgaz.

La instalación de estas nuevas lonas no se presenta solo como una acción decorativa. Desde el ayuntamiento se vincula también a la necesidad de actualizar elementos que, según ha explicado el edil, habían quedado desfasados tanto en contenido como en imagen. La intención municipal pasa por ofrecer una estética más actual y coherente con el valor monumental de la ciudad.

Mejorar la estética y reforzar la marca Cáceres

Orgaz ha incidido en que la renovación de estos soportes contribuye a mejorar la estética de la ciudad y a proyectar una imagen más cuidada para quienes la visitan, pero también para la propia ciudadanía. "Esta iniciativa contribuye a proyectar una imagen más cuidada, moderna y acorde al valor patrimonial de Cáceres", ha señalado.

Ese mensaje conecta con una línea de actuación cada vez más frecuente en ciudades con fuerte peso turístico: convertir el mobiliario urbano, la cartelería y los soportes de gran formato en herramientas de identidad de marca. En el caso cacereño, el hilo conductor es claro durante este año: recordar que en 1986 la ciudad obtuvo un sello de prestigio internacional que ha marcado buena parte de su proyección exterior.

Más acciones ya en marcha

La colocación de las lonas se suma a otras iniciativas ya impulsadas por el Ayuntamiento con motivo del aniversario. Entre ellas figura la edición de 5.000 marcapáginas conmemorativos, que se han distribuido en ferias turísticas como Fitur y la Feria Internacional de Turismo de Lisboa, además de en otros actos promocionales dentro y fuera de la ciudad.

Con ese material, el consistorio ha buscado ampliar la difusión de la efeméride y reforzar la imagen de Cáceres como destino patrimonial ante públicos especializados del sector turístico y también ante potenciales visitantes. La estrategia apunta, por tanto, a combinar acciones de calle en la propia ciudad con presencia en escaparates promocionales de alcance nacional e internacional.

La previsión municipal es que esta conmemoración tenga continuidad a lo largo de todo el año mediante distintas actividades, con la idea de que el aniversario no quede reducido a un gesto puntual, sino que actúe como hilo conductor de la programación turística y cultural de 2026.

Iluminación especial en el ayuntamiento

Dentro de ese calendario de acciones, el concejal ha anunciado también que el edificio consistorial se iluminará de azul oscuro, el color elegido para esta efeméride, en la noche del próximo viernes.

La iluminación coincidirá con la entrega del Premio Patrimonio que concede el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. Con ello, el Ayuntamiento pretende sumar un nuevo gesto visual a una conmemoración que busca presencia constante en el paisaje urbano y en la agenda pública de la ciudad.