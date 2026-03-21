Cáceres rindió homenaje a Mario Roso de Luna tras su fallecimiento

El 9 de noviembre de 1931, a las cuatro de la tarde, se llevó a cabo el entierro de Mario Roso de Luna, destacado intelectual, escritor y astrólogo, quien había fallecido el día anterior, domingo 8, en su domicilio de la calle del Buen Suceso en Madrid.

Un puente entre Madrid y la tradición cacereña

Roso de Luna, aunque nacido en Madrid, mantenía vínculos estrechos con la provincia de Cáceres, región cuya historia y cultura admiraba profundamente. Durante su vida, dedicó parte de su obra al estudio del folklore, la tradición y la espiritualidad, contribuyendo al rescate de conocimientos ancestrales que conectaban con el patrimonio histórico extremeño.

Homenaje y legado

El sepelio congregó a familiares, amigos y colegas, quienes recordaron su dedicación a la difusión del pensamiento esotérico, la literatura y la historia local. Su legado intelectual, que incluía investigaciones sobre masonería, metafísica y las antiguas civilizaciones, dejó una huella significativa en la vida cultural de España, y también en Cáceres, donde sus estudios sobre leyendas y tradiciones locales fueron especialmente valorados.

El entierro de Roso de Luna marcó así no solo el cierre de una etapa de su vida, sino también el recuerdo de un hombre cuya curiosidad y pasión por la historia y la cultura continuaron inspirando a quienes lo conocieron y a las generaciones venideras.