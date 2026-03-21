Cáceres, Toledo y Coímbra: tres ciudades piloto para adaptar entornos históricos al cambio climático

La Junta de Extremadura forma parte del proyecto europeo LIFE I-LiBIM, una iniciativa que busca adaptar zonas urbanas sensibles al cambio climático. Cáceres será una de las tres ciudades piloto donde se ensayarán soluciones arquitectónicas, energéticas y digitales para entornos históricos.

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, participa como socio en el proyecto LIFE I-LiBIM, incluido en la convocatoria europea de 2024. La iniciativa está coordinada por el Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción (Intromac), con sede en Cáceres.

El consorcio lo completan entidades especializadas como el Centro Tecnológico de Actividades de la Construcción (NOTIO), el Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro (CTCV), Laurentia Technologies, la Plataforma Tecnológica Española de Construcción (PTEC) y la empresa VECTOR.

El objetivo común es desarrollar soluciones arquitectónicas innovadoras que permitan adaptar zonas urbanas vulnerables —especialmente centros históricos— a los efectos del cambio climático, mejorando al mismo tiempo su eficiencia energética y su impacto social.

Cáceres, laboratorio de soluciones urbanas

Cáceres será una de las tres ciudades piloto del proyecto, junto a Toledo y Coímbra. En estos entornos se aplicarán y validarán las herramientas diseñadas, con especial atención a la protección del patrimonio y la mejora de la habitabilidad.

Imagen del encuentro. / Cedida a El Periódico

La elección de Cáceres no es casual: su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, representa uno de los escenarios más sensibles ante fenómenos como las olas de calor o el deterioro de materiales tradicionales.

El proyecto plantea este proceso como una oportunidad para impulsar la economía local, fomentar la participación ciudadana y avanzar hacia modelos urbanos de baja huella de carbono.

Tecnología BIM y ‘Living Labs’ urbanos

Entre las principales líneas de trabajo destaca la creación de ‘Living Labs’ urbanos, espacios donde se experimentarán soluciones en condiciones reales, con la implicación de administraciones, empresas y ciudadanía.

Además, se desarrollará una herramienta digital basada en metodología BIM (Building Information Modeling), que permitirá simular distintos escenarios y seleccionar las mejores soluciones adaptativas para cada entorno urbano.

Según los promotores, esta herramienta facilitará la toma de decisiones en la planificación urbana, integrando variables como el consumo energético, el comportamiento de los materiales o el confort térmico.

Próximos pasos del proyecto

Esta semana se ha celebrado en Coímbra la segunda reunión de coordinación del proyecto, en la que se han definido las líneas de trabajo para 2026.

El desarrollo de LIFE I-LiBIM se enmarca en las estrategias europeas de adaptación climática, con el foco puesto en ciudades históricas que, como Cáceres, deben conjugar la conservación patrimonial con los nuevos retos ambientales.