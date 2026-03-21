La calle de Pintores en Cáceres: un túnel del tiempo con pozos y aljibes olvidados bajo sus cimientos

Dado que en las últimas semanas han sido varias las personas que nos han animado a continuar refiriéndonos sobre el curioso tema de la construcciones ocultas o subterráneas, que llevan años y años debajo de nuestros pies, vamos a compartir brevemente algunos casos que hemos conocido en la década de los años ochenta y noventa del pasado siglo, y que seguro que muchos cacerenses no conocen o han olvidado.

Recordemos que bajo el suelo de nuestra ciudad transcurren importantes corrientes de agua como consecuencia principalmente de las características de inclinación de nuestras calles y plazas, además de la gran cantidad de pizarras existente en todo el terreno de la ciudad monumental y alrededores. A lo que hay que sumar el importante número de pozos, aljibes y cisternas que han existido y aún existen al uso y no pocos olvidados.

Y con esta pequeña introducción vamos a meternos en tema. No olvidemos que aún existe en nuestros días una importante cantidad de agua subterránea que, procediendo de la zona de Cánovas, trascurre subterráneamente por San Antón, San Pedro, Pintores a la Plaza Mayor y continua hacia San Blas, por diferentes calles, agua que se unifica a la antigua cloaca de la zona y que fue soterrada en el siglo XIX por mera higiene urbana. Pero a pesar de lo cual, como consecuencia del tiempo transcurrido y la continua modificación de los edificios de toda esta amplia zona, sus ocupantes se han ido olvidando de todo lo existente en dicho subsuelo.

Desde nuestra muy particular visión de la ciudad de Cáceres, la calle de Pintores se trata de un pasillo histórico o túnel del tiempo, por donde podemos transitar desde el espacio actual de la Plaza de San Juan a siglos pasados principalmente la Edad Media, cuyo portal principal se encuentra en la Plaza Mayor, antesala de esa zona mágica que es la Ciudad Monumental. El origen de tan popular calle se remonta al siglo XVI y su nombre actual procede de la particularidad de vivir en ella principalmente entre el siglo XIX y XX varios pintores, pese a que con el paso del tiempo ha tenido varios nombres, en nuestros días se conserva con aquel título.

En la década de los años noventa, como consecuencia de la aparición de nuestra primera edición de la obra titulada: "Cáceres. Sus Construcciones Ocultas" fuimos requerido en tres ocasiones para visitar tres edificios ubicados en la Calle de Pintores, donde encontramos aljibes y pozos con importante cantidad de agua, que no eran conocidos por los propietarios ni ocupantes de dichos negocios. Fueron asegurados para evitar posibles accidentes en el futuro. De esta manera nos interesamos por ciertas publicaciones de época anteriores, así como notas de investigadores que nos precedieron y fuimos conociendo determinadas informaciones al respecto.

"Todo ocurría en el lejano día 3 de junio del año 1853, era por la mañana y la temperatura aún no se había convertido en insoportable. En la céntrica calle de Pintores había un gran revuelo, un elevado número de vecinos se concentraba expectante, como consecuencia de haber fallecido en fechas pasadas el vecino de esta localidad don Antonio Arroñiz, que había tenido su residencia en dicha calle, tanto sus familiares como amigos más cercanos y vecinos estaban completamente seguros de que mencionado señor tenía escondida en algún lugar de los bajos de su casa, una nada despreciable cantidad de dinero.

Durante algún tiempo después varios curiosos se dedicaron a la tarea de localización no muy desinteresada de dicha cantidad, lo que dio motivos más que sobrados para que la autoridad competente tomase las medidas adecuadas en evitación de que se produjesen altercados de cualquier tipo, vigilando el antiguo domicilio del señor Arroñiz.

A mediados del mes arriba mencionado, como consecuencia de destapar el albañal, es decir el conducto subterráneo que da salida a las aguas residuales e inmundas, apareció una importante cantidad de dinero (monedas de plata) debidamente escondida enrolladas en trapos viejos y metidas en varios recipientes de barro. Inmediatamente se corrieron las voces por toda la ciudad, y durante varias noches se acercaron diferentes personas, en busca de más monedas u objetos de valor, dado el conocido poder adquisitivo del fallecido, accediendo así a todos los rincones de la casa además de aventurarse a descender al mal oliente albañal. Evidentemente lo encontrado por estos atrevidos vecinos no ha trascendido hasta nosotros. No obstante, en su día algunos descendientes de aquellos anónimos buscadores de lo ajeno, no dudaron en presumir en determinados círculos, de haber encontrado algunas monedas, etc. Según la historia oficial se encontraron 25.000 duros, otras fuentes de empleados municipales hacen referencia únicamente a 10.000 reales. Sea como fuese el inesperado hallazgo consiguió que, durante meses, incluso años después algunos vecinos y aventureros se arriesgaron a rebuscar por la zona e incluso acceder a los bajos de aquella destartalada vivienda".

En nuestras inesperadas visitas a los negocios que nos llamaron en mencionada calle, pudimos ver un enorme aljibe por el que se podía acceder por una escalera metálica, además de dos habitaciones encaladas y con el suelo de pizarra, y en otra de las viviendas un extraño pozo cuya boca descendida varios metros por debajo del suelo de la propia calle. Según parece en años posteriores estos espacios se han tapiado y llenado de escombros para evitar accidentes, según datos de los trabajadores de la construcción.

Podemos continuar bajando hasta la plaza Mayor, en tan amplio espacio tenemos recogidos varios casos de hallazgo de zonas huecas, reutilizadas según el paso del tiempo por diferentes propietarios.

"Estando realizando unas obras de mejora en la casa que hace esquina con la calle Machacona, en la primera mitad del siglo XX, se localizó dentro de un ancho muro una antiquísima caja de madera, con varias monedas de cobre, documentos de diferente origen, y un pergamino que daba explicaciones detalladas de arreglos realizados en dicha casa a lo largo del año 1878. Según parece el origen del edificio se remonta al año 1240, cuando se arrojaron a los sarracenos de la villa amurallada. Siendo reedificado completamente en el año 1878, manteniendo únicamente la parte baja de los cimientos, utilizando como base las correspondientes piedras antiguas (¿sillares?). Con este trabajo se dio oportunidad a varios jornaleros que necesitaban alimentos, como consecuencia de los tres años anteriores que se había producido una gran sequía en Cáceres y provincia. Era propietario de dicha casa don Manuel Muñoz Bello, procurador de la Audiencia y teniente alcalde de nuestro Ayuntamiento".

A lo largo de las décadas de los años ochenta y noventa hemos podido rescatar del paso del tiempo historias como las aquí tratadas en los párrafos anteriores, al mismo tiempo que accedíamos físicamente a variados edificios de todo tipo ubicados en nuestra ciudad. Todo lo cual nos ha dado ocasión de conocer ese otro Cáceres, que ha sido utilizado para muy variados fines. Tal es el caso de la calle Mario Roso de Luna (antes falangista Javier García), donde tenemos conocimiento de la existencia de varias estancias bajo el suelo urbano utilizadas para diferente finalidad, y alguna incluso desconocida su existencia para los últimos ocupantes. Construcciones que fueron levantadas sobre otras anteriores para así superar el notable desnivel del terreno. Ello sin olvidarnos de la acera donde hace varios siglos se asentaron mis antecesores, con la existencia de varios pozos y aljibes entre otras construcciones.

Algo parecido ocurre en la calle Gallegos que va abrazando discretamente a la muralla de nuestra ciudad, mientras que aún quedan algunas construcciones que atraviesan este espacio hacia el interior de la ciudad monumental, estancias que desgraciadamente con el paso inexorable del tiempo han sido totalmente trasformadas o destruidas.

Recordamos con especial cariño a la calle Postigo, la que nos lleva desde las traseras de San Juan hasta el Arco de Santa Ana. Durante las décadas de los años setenta, ochenta y noventa hemos tenido la enorme e inesperada suerte de acceder a diferentes partes o casas de la misma, y nos hemos encontrado con variedad de construcciones y aljibes de la misma, incluso descubrir un discreto acceso al interior de la ciudad monumental a través de su muralla. Pasillos especiales que hemos podido ver en otras zonas de la muralla y que han ido saliendo a la luz discretamente, tras una profunda rehabilitación de dicho espacio. Y en este repaso rápido de diferentes zonas de nuestra ciudad, no podemos olvidar mencionar las informaciones que tenemos recogidas de los hallazgos producidos en la calle de Caleros en el siglo pasado, durante la realización de numerosas obras de rehabilitación, donde fueron encontradas diferentes estancias subterráneas, elementos arquitectónicos medievales, pozos y restos de originarias galerías que presumiblemente servían para una discreta comunicación entre el interior y exterior de la ciudad medieval, ello en caso de asedios, algo por otra parte muy habitual en nuestra ciudad. Lo mismo que se puede encontrar en Zamora, Ávila, Burgos, Toledo, León, o en Plasencia, Trujillo, etc.

Lo importante en todo este tema, es conocer la historia de nuestra ciudad medieval y en lo posible rescatar y potenciar todo esto como clara divulgación de una Ciudad Patrimonio de la Humanidad, con la clara prioridad del beneficio de su población.