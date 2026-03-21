El Grupo de Ciudades Patrimonio respalda la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura 2031

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad ha escenificado en Cáceres un respaldo sin fisuras a la candidatura de la ciudad para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031, en una Asamblea General que ha servido tanto para reforzar ese apoyo como para definir nuevas líneas de inversión en cultura, turismo y patrimonio.

El presidente del Grupo y alcalde de Segovia, José Mazarías, ha trasladado el acuerdo adoptado por las 15 ciudades, que han decidido "manifestar un apoyo decidido a la candidatura de Cáceres", en un gesto que llega después de que Toledo quedara fuera del proceso y su propio alcalde solicitara el respaldo conjunto al resto de ciudades.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha subrayado la relevancia de este posicionamiento, al considerar que "es fundamental contar con el apoyo del conjunto de ciudades patrimonio", en un momento clave para consolidar el proyecto cultural de la ciudad.

Un impulso político y simbólico

Más allá del gesto institucional, el respaldo tiene un peso estratégico: agrupa a algunas de las ciudades con mayor reconocimiento patrimonial del país, lo que refuerza la proyección internacional de la candidatura cacereña.

Durante la Asamblea, el propio presidente del Grupo ha dejado entrever ese compromiso, asegurando que las ciudades trabajarán "en la medida en que se nos demande" para respaldar el proyecto y expresando su deseo de volver a Cáceres en 2031 para celebrar la capitalidad cultural. La reunión ha coincidido, además, con el 40 aniversario de la declaración de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, un contexto que ha servido para reforzar el relato de la candidatura.

Más inversión en cultura y promoción

La Asamblea también ha aprobado el presupuesto del Grupo para 2026, que asciende a 1,6 millones de euros, con una clara apuesta por la cultura como eje principal. Más de medio millón de euros se destinarán a actividades culturales, incluyendo la ampliación de 'Las Noches del Patrimonio', que pasarán a celebrarse durante dos jornadas para facilitar la participación ciudadana. A ello se suman 280.000 euros para promoción turística internacional —con acciones en ciudades como Roma, Milán o Bombay— y 243.000 euros para iniciativas vinculadas al patrimonio, como investigaciones y colaboraciones con universidades.

Un modelo compartido de ciudad

El encuentro ha reunido en Cáceres a representantes de las 15 ciudades del Grupo, consolidando la cita como un espacio de coordinación de políticas comunes en cultura, turismo y conservación del patrimonio. Entre las decisiones adoptadas también figura el refuerzo de la estructura del Grupo con nuevo personal especializado y la ampliación de proyectos culturales conjuntos, como la actualización de la exposición 'Ciudades Patrimonio de la Humanidad'.

La próxima Asamblea se celebrará en julio en Tarragona, donde se producirá el relevo en la presidencia en favor de Rubén Viñuales, alcalde de la ciudad catalana.