La Cofradía de la Virgen de la Montaña renueva el Santuario de Cáceres: pintura, limpieza y seguridad antiincendios

La Cofradía de la Virgen de la Montaña ha puesto en marcha en Cáceres un plan de mantenimiento y adecentamiento del Santuario y de su entorno inmediato. Los trabajos incluyen pintura, albañilería, desbroce y limpieza en un espacio de especial valor devocional para la ciudad.

La intervención iniciada por la cofradía se centra en la renovación de la pintura del edificio principal del Santuario, así como del muro exterior y del templete, tres elementos especialmente expuestos al desgaste que provocan la lluvia, el viento, el sol y el paso del tiempo.

Distintas labores

Según ha explicado la institución, se trata de unas labores de carácter técnico y estético que se ejecutan de forma periódica para conservar en condiciones adecuadas uno de los enclaves religiosos más reconocibles de Cáceres. La actuación busca mejorar la imagen del recinto y contribuir a su mantenimiento ordinario.

En paralelo, también se desarrolla un plan de desbroce y limpieza en los terrenos pertenecientes a la Cofradía. No es solo una cuestión ornamental. La entidad enmarca estos trabajos en una estrategia preventiva para reforzar la seguridad contra incendios y mejorar la salubridad del espacio natural que rodea al templo.

"Una carga"

La cofradía ha advertido de que este despliegue de medios supone "una carga económica y logística significativa". Por ello, ha apelado a la corresponsabilidad de fieles, peregrinos y visitantes para ayudar a conservar un lugar que forma parte del patrimonio religioso y sentimental de la ciudad.

Ese llamamiento se produce mientras avanzan unas tareas que, aunque habituales en este tipo de recintos, requieren planificación, personal y recursos materiales. La entidad insiste en que mantener en buen estado el Santuario y sus zonas anexas exige una atención continua, más aún en un enclave abierto y sometido a la acción de los agentes meteorológicos.

Respeto y civismo

Junto a las obras de mantenimiento, la cofradía ha pedido "el máximo respeto por las instalaciones y el entorno". En su mensaje, recuerda que la conservación de este espacio de culto y encuentro depende también del comportamiento de quienes lo visitan a lo largo del año.

La institución subraya así que la preservación del recinto no recae solo en las actuaciones periódicas de mejora, sino también en el civismo de los usuarios. En una ciudad donde el Santuario conserva una fuerte vinculación simbólica y religiosa, el objetivo pasa por compatibilizar el uso cotidiano del lugar con su cuidado y protección.