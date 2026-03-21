El Cristo del Amparo: la procesión cacereña que combina caridad, silencio y vistas espectaculares

Es la procesión con las vistas más hermosas de toda la Semana Santa de Cáceres. Todos quieren la foto y, sin embargo, de la multitud que lo ve salir a la soledad de la fría noche del Martes Santo solo hay un paso. De la montaña, a la calle Caleros, Santa María, los adarves y San Mateo. ¿Tiene la Cofradía del Amparo la mejor selección del recorrido en cuanto a belleza? Eso queda al criterio de cada uno.

Lo que está claro es la cofradía que se encuentra en el camino al Santuario de la Montaña predomina por su clara austeridad y humildad. La ermita del Amparo, con unas vistas increíbles hacia la parte antigua, es el lugar de salida de una procesión más pequeño de todo Cáceres. Una capilla muy pequeña que encuentra su origen en un diminuto humilladero y que alberga desde hace más de 300 años el Cristo del Amparo, una talla anónima del siglo XVII.

Galería | La Cofradía del Amparo: castidad, silencio y el Cristo de los pobres / Pablo Parra

"Nosotros nos dedicamos principalmente a la caridad. Los hermanos tenemos turnos y la abrimos la ermita por la mañana y la cerramos por la noche", cuenta Alfredo Fondón, Mayordomo de la cofradía. Dentro puedes encontrar velas, rosarios y estampitas que han dejado decenas de cacereños. "Es la ermita del pueblo, de la gente", piensa uno cuando se encuentra allí.

El Cristo del Amparo sale en la noche del Martes Santo, a las 23.00 horas, en una estación de penitencia en la que se cumple un riguroso silencio. Un timbal destemplado es su único acompañamiento sonoro, y todos los hermanos realizan un voto de silencio justo antes de la salida. No es hasta las 2 de la mañana, cuando se recoge en San Mateo, cuando pueden volver hablar.

Novedades

La única novedad para este año será la exaltación a la saeta que ha realizado la cofradía buscando una que esté especialmente dirigida al Cristo. "Hicimos unas bases y actualmente ya tenemos varios saeteros que se han registrado y se han apuntado para participar". Esto busca ensalzar especialmente la saeta cacereña.

La Cofradía del Amparo realiza a lo largo de todo el recorrido una lectura del sermón de las Siete Palabras, donde diferentes instituciones o cofradías se van sumando para leer: la policía local, la Vera Cruz, la cofradía del Vaquero, la del Nazareno, la Soledad, Jesús Condenado y, ya en San Mateo para terminar, el padre José María.

Con poco más de 300 hermanos, es una de las cofradías más pequeñas de Cáceres. Sobre la actualidad y cómo ve la Semana Santa hoy en día, Fondón asegura que "Cáceres tiene en su ADN la Semana Santa". Además, todos los años se van sumando nuevos hermanos, 25 este año al Amparo. "Yo creo que durante muchos años se ha ido trabajando cada vez con más rigor para incrementar un poco ese número de cofrades". Los jóvenes también tienen su papel en esta cofradía. De hecho, uno "fundamental", ya que "los jóvenes no dejan de ser el reloj del futuro".

Cristo del Amparo. / Pablo Parra

Historia

La Cofradía del Amparo nace en 1989, por lo que es de reciente creación. Y lo hace bajo los estándares que se mantienen actualmente: caridad, silencio, oración y penitencia. "Aquí no ves oro ni ves plata, ni ves nada. Todo es austeridad", explica Fondón. Ni siquiera las flores han costado dinero, pues "todas las flores que lleva el Santísimo Cristo en la estación de penitencia son flores del campo".

Hay quien nombra al Cristo del Amparo como el Cristo de los pobres, y es una definición bastante acertada. A la derecha de la imagen se encuentra un pequeño limosnario donde los visitantes, cacereños o no, dejan donativos que van íntegramente a la caridad. "El último año recaudamos más de 7.000 euros y todo fue íntegro para los necesitados".

Cristo del Amparo, bajo la luz de la Luna. / Pablo Parra

El lugar es tan pequeño que el paso comienza a montarse en la calle el mismo martes por la mañana. Horas después, cientos de cacereños se agolpan en la bajada a Fuente Concejo para ver al Cristo 'caminar' hacia la parte antigua, dejando una de las imágenes más icónicas de la Semana Santa cacereña.

Hace unos años, esta vista se vio afectada por la construcción de la Ronda Sur, que aunque bien es cierto que mejoró la movilidad en la ciudad, desmejoró en cierto punto lo que eran las vistas monumentales que disfrutaban los cacereños.

Esa multitud se va reduciendo a medida que avanza el cortejo y con él las horas. En la calle Caleros, donde la sombra del Cristo se proyecta sobre las blancas paredes de la mítica calle, el frío comienza a hacer efecto en el público.

A partir de Santiago, la procesión va prácticamente sola, lo cual deja una estampa única y espectacular. La plaza de Santa María completamente vacía, con el eco de las horquillas retumbando sobre sus milenarios muros. La subida por los adarves deja también una imagen increíble, con el palacio de Moctezuma de fondo. Y los más valientes y trasnochadores podrán ver la recogida en San Mateo.