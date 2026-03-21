Jeremías Clemente se despide de su amigo Juan José Moreno Doncel, histórico locutor de Cáceres: "Han sido más de 50 años de amistad"

Le conocían como 'la voz de oro de Extremadura' y siempre se presentaba con una mítica frase: "Me llamo Juan José Moreno Doncel para servirle a Dios y a usted". Este viernes falleció el histórico locutor de radio en RNE en su casa de la calle Villalobos, en pleno centro de la ciudad. Históricos amigos suyos como Jeremías Clemente, Franquete o Elisa Blázquez se despiden de él en este reportaje horas antes de su funeral, previsto para las 17.00 horas en la capilla del tanatorio San Pedro de Alcántara. Posteriormente, sus restos serán enterrados en el cementerio Nuestra Señora de la Montaña.

"Era un personaje muy peculiar. Siempre te estabas riendo con él. La última vez que le ví fue apenas tres días antes de morir. Me encontré con él y le dije que teníamos que ir a tomarnos una cerveza. Me dijo que no podría ir porque tenía que ir a triunfar al karaoke", cuenta con una mezcla de gracia y tristeza Jeremías Clemente, histórico amigo de Moreno Doncel, cuya noticia del fallecimiento le llegó cuando estaba en Madrid, y que esta misma mañana ha viajado hasta la ciudad para despedirse de él.

Medio siglo juntos

"Me contrataron en RNE en el año 1975 y rápidamente le llamé y le dije que tenía un trabajo para él. Allí hemos estado casi 40 años juntos. Yo preparaba los textos y él los contaba a la perfección, era el mejor. Lo captaba todo perfectamente. Hay una cosa que casi nadie sabe. El primer Premio Ondas que gana RNE fue en año 1978 con tres trabajos, dos los hicimos nosotros dos juntos: uno era de los jornaleros de Badajoz y el otro del mercado regional de Zafra", recuerda Clemente.

Juan José Moreno Doncel, durante un acto contra la mina en la plaza Mayor. / Carlos Gil

Durante una época, dirigió el cine-club de Cáceres porque era un auténtico fan de las películas. "Hacíamos las sesiones en Capitol y se desbordaba por completo. Fue la época con más socios: llegamos a tener 650. Era muy divertido", rememora.

Historias personales

También hay multitud de historias personales que ha querido contar: "Cuando nació mi hija, en 1979, nos fuimos a Vegaviana en primavera. Entonces se estaba empezando a practicar el breakdance, y él se tiro al suelo a bailarlo. Nos partíamos de risa. En 1989, en el restaurante Las Piedras de Malpartida de Cáceres, cogió el bolso de una mujer y se puso a desfilar como en una pasarela. Era increíble estar con él, era muy gracioso", explica.

Jeremías le recuerda como una persona viajera en su juventud, pero cuando se jubiló dejó de salir tanto. Su mundo estaba en la plaza de San Juan: "Allí se tomaba dos o tres vinos cada tarde-noche. Todo el mundo que le conocía se paraba a saludarle y tenían la broma de que le iban a hacer una estatua al lado de su novia, la Leoncia", sentencia.

Más despedidas

Otra persona que ha querido despedirse de él es su íntimo amigo, el humorista Franquete. "Cuando llegó el euro, hicimos una campaña por muchísimos pueblos de Extremadura que se llamaba 'Los campeones del saber'. Íbamos a pabellones y hacíamos concursos con los niños de los colegios. Pasamos muchísimas horas juntos. También nos conocíamos de la infancia. Yo era de Caleros y él de Villalobos. Todavía nos sentábamos juntos a hablar y jugábamos a recordar momentos juntos. Era un cacereño auténtico, el hombre que puso el nombre de la Universidad del Madruelo. Juan José Moreno Doncel fue un hombre con 'H' mayúscula", concluye Franquete.

También la periodista Elisa Blázquez ha trabajado durante más de 25 años con él. "Nos hemos reído muchísimo juntos, éramos amigos fuera del trabajo. Tengo muchísimas anécdotas con él. Una persona entrañable, cariñosa, irónica... Un tío comprometido con todo lo que rodeaba a Cáceres, y también estos últimos años con su rechazo a la mina de litio", relata. Destaca sobre sus aficiones la pasión por el cine, y también por la música: "Todas las mañanas, estos últimos años, nos mandaba su lista de Spotify".

"La última vez que le ví fue hace unas semanas, tomando unas cañas. Te hacía la vida más bonita. Le vamos a echar mucho de menos, es una pérdida gigante", señala.

La ciudad está en un profundo 'shock' con la repentina pérdida de Juan José Moreno Doncel, 'la voz de oro de Extremadura'. Con su fallecimiento, Cáceres pierde no solo a un periodista, sino a una de las voces más emblemáticas de la radio en Extremadura. Su recuerdo permanecerá ligado para siempre a la historia reciente de la ciudad.