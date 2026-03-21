La Hermandad de la Salud: el origen de la carga a costal en la Semana Santa de Cáceres

Hay miradas que sobrecogen, levantás que emocionan y tallas cuya belleza sorprende a cualquiera. Todo ello lo tiene la Hermandad de la Salud de Cáceres, la cual, además, fue la primera en introducir en la Semana Santa de la ciudad la carga a costal.

La Salud sale en la tarde-noche del Lunes Santo, a las 20.00 horas, de Santo Domingo. Cuenta con dos imágenes: Jesús de la Salud y la Virgen de la Estrella, dos tallas que evocan una tristeza difícil de describir. El paso de la Salud es uno de los más grandes de Cáceres, solo por detrás de la Sagrada Cena.

Cuenta con seis imágenes, la última en llegar una de las novedades de este año, que representan el prendimiento de Cristo. Jesús es arrestado por un centurión romano y condenado por un sanedrín judío. Detrás, Poncio Pilato lo sentencia, apuntándolo con el dedo, y mandándolo directo a la muerte. A su lado, Claudia Prócula pide clemencia. Al otro, la novedad de este año: un esclavo etíope sujeta una palangana que representa de forma simbólica donde Pilato se lava las manos.

Galería | La Salud y la Estrella: los precursores de la carga a costal en Cáceres / Pablo Parra

El misterio llegará a tener en el futuro 9 imágenes, de las cuales ya tiene dos tercios. "Nosotros desde que empezamos vamos poco a poco, cuando se va pudiendo económicamente, adquiriendo imágenes", cuenta Eduardo Martínez, Mayordomo de la Hermandad de la Salud. Además, en 2014 se adquiere la imagen de la Virgen, pero no sale hasta 2019.

Además del esclavo, presenta pequeñas novedades, como diez piezas de candelería para la Virgen, una coraza para una de las imágenes secundarias del misterio, una espada, un nuevo llamador del paso, y encajes y pañuelos para la Virgen. "Al ser una cofradía joven siempre hay novedades".

Carga a costal

Precisamente fueron ellos, en su primera salida en 2009, quienes añadieron a la Semana Santa cacereña una de las más grandes novedades que ha implementado este siglo XXI: la carga a costal. En este estilo, los costaleros cargan el peso del trono sobre la parte posterior del cuello y la espalda, lo que se denomina el 'costal', y ocultos bajo la estructura del paso, lo que exige gran esfuerzo físico y coordinación. Es especialmente característica de ciudades como Sevilla, donde esta forma de cargar combina devoción, técnica y una fuerte tradición cultural que se transmite de generación en generación.

¿Y por qué llegó a Cáceres? "Al grupo de hermanos que estuvo trabajando para fundar la hermandad le gustaba mucho la Semana Santa de Andalucía, y al final se hizo para que Cáceres tuviese este tipo de carga", explica el Mayordomo. El inicio no fue nada fácil. Durante décadas, la carga tradicional cacereña ha sido con el hombro, y la llegada de esta técnica andaluza no fue bien recibida por todos. "Al principio la gente fue un poco reacia, porque era una cosa totalmente distinta a la forma que había, pero con el paso de los años nos hemos ido asentando muy bien y estamos súper metidos en nuestra Semana Santa de Cáceres".

Precisamente, la carga a costal aporta riqueza a la Pasión cacereña, declarada como Fiesta de Interés Turístico Internacional desde 2011, combinando aspectos de la Semana Santa castellana y andaluza. Hoy, son dos las cofradías que acompañan a la Salud en esta faceta: la Humildad y el Despojado.

Contrario a lo que se suele pensar, cargar así no tiene porqué ser más difícil que con el hombro. Martínez lo explica: "cuando vas cargando en el hombro, al final el peso va repartido solamente en un lateral de tu cuerpo, y en el costal va sobre la vértebra. Así el peso va repartido en todo tu cuerpo", comenta. "Son pasos que pesan mucho, pero yo he cargado de las dos formas y de costal, aunque al principio estás reacio porque no sabes o es algo nuevo para ti, al final se carga muy bien".

Los momentos más significativos de la procesión llegan con las llamadas levantás, que es cuando los hermanos elevan el paso desde el suelo hasta cargarlo sobre sus hombros o cuello, siguiendo la orden del capataz. Es muy emotivo porque suelen ir acompañados de una dedicatoria o unas palabras de aliento. "Yo soy capataz de la Virgen y tenemos que saber en cada momento cuándo ese costalero necesita un aliento. A lo mejor acercarte a ellos, darle ánimos, decirles que lo están haciendo muy bien, para que ellos se vengan arriba".

Historia

Aunque su primera salida procesional fue en 2009, la cofradía realmente se fundó en 2006 bajo la orden franciscana, al igual que su vecina, la Cofradía de los Estudiantes. Es decir, este año cumple 20 años. El Mayordomo confirma que se están preparando actos para realizar en noviembre, pero que se pondrán a ello después de la Semana Santa.

Los jóvenes tienen un papel bastante importante, especialmente su Grupo Joven que organiza eventos como el Cartero Real o la Cruz de Mayo. "La verdad es que cuesta mover a la juventud, pero se agradece porque al final son los que van a seguir nuestros pasos, los que van a seguir con nuestras hermandades al cabo del tiempo".

Jesús de la Salud. / Pablo Parra

Pese a ser una hermandad bastante joven, tiene un gran número de hermanos: cerca de 700. Sin embargo, no todos saben el secreto que esconde el broche de Jesús de la Salud. Por segundo año, justo debajo del cuello lleva un pequeño broche plateado en el que van enrolladas las plegarias de todos los fieles que le hayan dejado un papelito en una urna que se coloca junto a su altar en Cuaresma.

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Las peticiones se enrollan y se meten en el broche justo antes de salir el Lunes Santo. Se mantienen un año entero, cerca del corazón del Señor. Una iniciativa bastante bonita.