La repostería del Horno Artesano Luz: un viaje a la memoria con dulces de temporada y recetas únicas en Cáceres

Detrás del mostrador de Horno Artesano Luz hay algo más que una tienda de dulces. Hay una historia familiar y una forma de trabajar que mira directamente a la tradición. Carmen González es actualmente la responsable del negocio junto a su hermana Luz González. Ella explica que el nombre del negocio nació como un pequeño homenaje a Arroyo de la Luz, el pueblo de la familia y el lugar del que proceden buena parte de las recetas que hoy siguen elaborando. La tienda abrió en 1989, después de que su madre, Benigna Parra, se decidiera a convertir en proyecto propio una afición que venía "de casa, de la abuela, del pan y de los dulces hechos como antes".

Una elaboración completamente artesanal

Ese vínculo con el origen es también el que marca su forma de entender el obrador. La filosofía apenas ha cambiado con los años: conservar recetas extremeñas, recuperar preparaciones de distintos pueblos y evitar que se pierdan "sabores asociados a la infancia y a la cocina doméstica". En ese empeño, el negocio ha ido ampliando su oferta con tartas y encargos personalizados, pero sin dejar de lado "los productos de siempre ni la elaboración artesanal", basada en ingredientes sencillos y naturales como "huevo, harina, azúcar, anís o canela", y prescindiendo de aditivos.

Carmen subraya que muchas de las piezas continúan haciéndose "prácticamente igual que hace décadas". Las galletas, por ejemplo, siguen saliendo con la máquina tradicional que se utilizaba en las matanzas. Las magdalenas se preparan "una a una con manga", y lo mismo ocurre con las perrunillas y otros dulces que requieren trabajo manual. La mecanización, explica, apenas ha llegado a algunos procesos de apoyo, pero no ha cambiado la esencia de una producción que busca mantener textura, sabor y acabado casero.

La repostería de Horno Artesano Luz: un viaje a la memoria con dulces de temporada y recetas únicas en Cáceres / Cedida a El Periódico Extremadura

En ese esfuerzo por mirar al pasado también asoma el peso de Arroyo de la Luz como referencia repostera. Entre los dulces típicos del municipio figuraban las boyuelas, hechas con huevo, azúcar, harina y limón, además de las magdalenas de aceite. Esa tradición encaja con el repertorio que el obrador reivindica hoy desde Cáceres y con una manera de hacer repostería muy ligada a los ciclos del calendario y a las celebraciones familiares.

Los dulces como camino de recuerdos

La oferta cambia según la época del año. En noviembre llegan los buñuelos y los huesos de santo. En Navidad aparecen el mazapán, los piñonates, los bollos turcos, las sultanas de coco o los polvorones. En Reyes no faltan los roscones, que se rellenan con crema, nata o chocolate. Y cuando avanza el calendario regresan los coquillos, los pestiños o las torrijas.

A esa base se suman las empanadillas de bizcocho, cuya popularidad les ha llevado a superar las 300 piezas vendidas en un mes. Junto a ellas, las galletas se establecen como una de las especialidades más demandadas, dentro de una oferta que se ha ido nutriendo también de recetas recogidas en otros pueblos extremeños.

Reposteras del Horno Artesano Luz. / Cedida a El Periódico

Carmen insiste en que buena parte del valor del negocio está en "esa capacidad para despertar memoria". No habla solo de vender dulces, sino de devolver a muchos clientes los aromas y sabores de su niñez. Hay quien entra buscando una tarta de cumpleaños que ya tomaba de pequeño. Otros reconocen en una perrunilla o en una empanadilla de azúcar "el sabor de las casas de pueblo". Ahí, sostiene, está lo que hace especial a la tienda, "conservar una tradición y seguir poniéndola cada día al alcance de nuevas generaciones".

Con el paso del tiempo, el obrador ha reducido su dimensión y hoy el trabajo recae sobre dos mujeres de la familia, que compaginan la tienda con otros proyectos personales. Aun así, mantienen abierto un negocio que consideran parte de su historia y también de la de muchos clientes.

Y es que, varias generaciones de la misma familia han comprado su tarta cada nuevo cumpleaños en el Horno Artesano Luz. No saben qué ocurrirá más adelante, pero de momento siguen al frente de un establecimiento que ha convertido la repostería tradicional en una forma de memoria cotidiana.